Beren Saat: Kenan ile kendini yenileyen bir aşkımız var

Beren Saat, geçtiğimiz haftalarda kendisi hakkında övgü dolu sözler sarf eden eşi Kenan Doğulu ile ilgili konuştu. "Bu cümleler beni gururlandırdı. 'Zaman durdu benim için' demesi beni çok mutlu etti. Sürekli yenilenen bir aşkımız var" dedi.

Beren Saat: Kenan ile kendini yenileyen bir aşkımız var
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-06-2024 11:57

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, Harbiye Açıkhava sahnesinde İstanbullu hayranlarıyla bir araya geldi. Konser başlamadan saatler önce gelen hayranlar, metrelerce kuyruk oluşturarak yoğun ilgi gösterdi.

Doğulu, konserinde yeni şarkısını da ilk kez Harbiye Açıkhava'da seslendirdi. Bu sürpriz, dinleyiciler tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.

Kenan Doğulu'yu bu özel gecede yalnız bırakmayan eşi Beren Saat, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Saat, "Herkese iyi bayramlar, güzel geçti konserler ve bayram. Kenan'ın son 6 günde 4 konseri vardı" dedi.

Ayrıca Kenan Doğulu'nun geçtiğimiz haftalarda bir programda eşi Beren Saat'e övgü dolu sözlerle bahsetmesine de değinen Saat, "Gurur duydum bu cümleler ile. 'Zaman durdu benim için' demesi çok mutlu etti beni. Kendini yenileyen bir aşkımız var. Çok mutluyum ve şanslı hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Kenan Doğulu ve Beren Saat çiftinin birbirlerine olan sevgisi ve destekleri, hayranları tarafından takdirle karşılanırken, konser boyunca yaşanan enerji ve coşku unutulmaz anlara sahne oldu.

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