Beren Saat, kayınvalidesiyle Yalıkavak'ta

Ünlü oyuncu Beren Saat, kayınvalidesi Serpil Doğulu ile Bodrum Yalıkavak'ta objektiflere yansıdı. Kenan Doğulu'nun Yalıkavak'ta vereceği konser öncesinde bir araya gelen ikili, keyifli vakit geçirdi.

Renkli bir etek ve beyaz spor bir atlet tercih eden Beren Saat, kayınvalidesi Serpil Doğulu ile şezlongda oturarak sohbet etti. Bu samimi anlar, etraflarındaki tatilciler ve basın mensuplarının dikkatinden kaçmadı.

Beren Saat ve Serpil Doğulu'nun bu neşeli ve huzurlu anları, gelin-kayınvalide ilişkisinin ne kadar güçlü ve sıcak olduğunu bir kez daha gösterdi.