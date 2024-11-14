Beren Saat, Esra Dermancıoğlu'nu anlattı: Onun sürprizliğini ve dürüstlüğünü seviyorum”

Beren Saat, Esra Dermancıoğlu'ndan övgü dolu sözlerle bahsetti.

Beren Saat, Esra Dermancıoğlu'nu anlattı: Onun sürprizliğini ve dürüstlüğünü seviyorum”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-11-2024 19:11

Başarılı oyuncu Beren Saat, geçtiğimiz akşam yakın dostu Esra Dermancıoğlu’nun sahnelediği oyunu izlemek için tiyatroya geldi. ‘Fatmagül’ün Suçu Ne?’ dizisindeki rol arkadaşı ve yıllardır dostu olan Dermancıoğlu’na destek olmak amacıyla oyun öncesi salona gelen Saat, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Beren Saat, galada izleyemediği oyunu nihayet bu kez seyretme fırsatı bulduğunu belirterek, “Esra çok çalıştı, çok iyi hazırlandı. Bizim de fikirlerimizi çok merak ediyor” dedi. Yıllardır Esra Dermancıoğlu’nun dostluğunu sürdüren Saat, “Esra benim çok yakın bir arkadaşım olduğu için size yeni ve değişik geliyor. Onun sürprizliğini, filtresiz ve dürüst oluşunu çok seviyorum. Zaten hayattaki en yakın dostlarımdan biri. Herkesin şimdi tanıdığı Esra, benim tanıştığımız günden beri en çok sevdiğim haliyle hayatımda” ifadelerini kullandı.

Yakın dostlukları ve sahnedeki destekleriyle tanınan ikili, tiyatro gecesinde basına verdikleri samimi görüntülerle de dikkat çekti.

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