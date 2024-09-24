Beren Saat başrolde: "Gizli Dolap" filminin çekimleri başladı!

OGM Pictures tarafından hazırlanan ve senaryosunu Burcu Görgün'ün kaleme aldığı "Gizli Dolap" filminin çekimleri başladı. Merakla beklenen film, 2025 yılında Prime Video platformunda izleyiciyle buluşacak.

Başrollerinde Beren Saat, Yiğit Özşener, Furkan Andıç, Duygu Sarışın, Pınar Çağlar Gençtürk, Cem Gönen, Gamze Karaduman ve Derya Alabora gibi ünlü isimlerin yer aldığı film, derin bir toplumsal mesaj içeriyor. Beren Saat, Rum asıllı başarılı gazeteci Rengin Alaz karakterine hayat veriyor.

Rengin, 'Beni Görüyor Musun?' kampanyasıyla dikkat çeken bir gazeteci olarak ablası Mira’nın kocasının bir uygulama aracılığıyla başka kadınlarla görüştüğünü öğrenir. Bu olayın ardından, toplumun bu kadınlara yönelik yargılarını fark eden Rengin, kimliğini gizleyerek bu dünyaya adım atar ve kendini tehlikeli bir maceranın içinde bulur. Hem kendi arzularıyla hem de toplumun baskılarıyla yüzleşen Rengin, büyük bedeller ödemek zorunda kalır.

"Gizli Dolap", izleyicileri sürükleyici bir hikayeyle buluştururken, toplumsal yargılara karşı bir sorgulama sunacak. Film 2025’te Prime Video'da izlenebilecek.