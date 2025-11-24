"Bereketli Topraklar"ın Final Bölümünden İlk Fragman Yayınladı

Show TV’nin, yapımını Süreç Film’in üstlendiği dizisi ‘Bereketli Topraklar’, Pazar akşamı büyük sırların açığa çıktığı, hesaplaşmaların yaşandığı bir final bölümüyle izleyicilerine veda ediyor.

Yayın Tarihi : 24-11-2025 12:34

Yayınlanan yeni tanıtımda Savcı Nevin, Ömer’in peşini bırakmaya niyetli görünmezken, Ömer’in “Ferit Bereketoğlu’nun babası Cemal Karahanlı mı?” sorusu dengeleri alt üst ediyor. Meryem’in açıklayacağı sarsıcı gerçeğin ne olduğu büyük bir gizem yaratırken, Savcı Nevin’in öğrendiği sırrı Ömer’le paylaşması tansiyonu zirveye taşıyor. Finalde aşk, sadakat ve intikam arasında ince bir çizgide ilerleyen Bereketoğulları ve Karahanlılar’ı bekleyen akıbet, izleyiciyi derin bir belirsizliğin içine çekiyor. “Bereketli Topraklar”, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı çarpıcı bir veda ile hafızalara kazınmaya hazırlanıyor.

Bereketli Topraklar’ın kadrosunda Engin Akyürek, Gülsim Ali, Belçim Bilgin, Yiğit Koçak, Sarp Akkaya, İlayda Akdoğan, Zehra Kelleci, Hakan Çelebi, Bahar Süer, Gözde Demirtaş, Ekrem Şen, Mert Özbek ve Ayşegül Günay yer alıyor.

‘Bereketli Topraklar’, final bölümüyle Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

 

İşte Bereketli Topraklar’ın 5. Bölüm Tanıtımı:

 

