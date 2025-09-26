'Bereketli Topraklar' Dizisinden Yeni Fragman Yayınlandı

Yapımını Süreç Film’in üstlendiği, senaryosu Hasan Tolga Pulat, Ozan Ağaç ve Seçil Çömlekçi’ye ait olan, yönetmenliğini ve süpervizörlüğünü Yağız Alp Akaydın’ın yaptığı ‘Bereketli Topraklar’ yakında Show TV’de izleyici ile buluşacak. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile sezonun en güçlü yapımlarından biri olan ‘Bereketli Topraklar’dan dikkat çeken bir bölüm tanıtımı yayınlandı.

'Bereketli Topraklar' Dizisinden Yeni Fragman Yayınlandı
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 26-09-2025 11:37

‘Bereketli Toprakları Koruyacağım…’

Engin Akyürek’in ‘Ömer Bereketoğlu’ karakteriyle ekrana döndüğü Bereketli Topraklar’ın yayınlanan tanıtımı büyük ilgi gördü. Adana’nın iki köklü ailesi arasındaki sessiz barışın yeniden bir savaşa dönüşmesini ekrana getirecek dizide Savcı Nevin’in (Gülsim Ali) Bereketli Topraklar’a gelişi yeni savaşları ortaya çıkaracak.

Hem ailesini hem de topraklarını korumak için geçmişin izleriyle yüzleşmek zorunda kalan Ömer Bereketoğlu, Savcı Nevin’in ‘Artık ben buradayım’ restiyle kendini yepyeni bir mücadelenin içinde buluyor. 

Geçmişin günahlarının bugüne taşındığı Bereketli Topraklar’da büyük aşkların gölgesinde yaşanan hayatlar izleyici ile buluşacak.

Her karakterin farklı bir hikayesi ve farklı bir savaşının anlatılacağını dizinin kadrosunda Engin Akyürek, Gülsim Ali, Belçim Bilgin, Yiğit Koçak, Sarp Akkaya, İlayda Akdoğan, Zehra Kelleci, Hakan Çelebi, Bahar Süer, Gözde Demirtaş, Ekrem Şen ve Mert Özbek yer alıyor.  

Bereketli Topraklar’da hiç bitmeyen kavganın alevi yeniden fitillenirken, herkes kime dost kime düşman olacağını seçecek ama hangi aşka teslim olacaklarını kader belirleyecek.

‘Bereketli Topraklar’ çok yakında Show TV’de!

Bereketli Topraklar 2. Tanıtım

 

Benzer Haberler
Güldür Güldür Show’un 13. Sezon Afişi Yayınlandı! Güldür Güldür Show’un 13. Sezon Afişi Yayınlandı!
‘Sahtekarlar’ Dizisinin İlk Tanıtımı Büyük Beğeni Topladı ‘Sahtekarlar’ Dizisinin İlk Tanıtımı Büyük Beğeni Topladı
Öykü Karayel: “Gupse’nin Kalemine Bayılıyorum” Öykü Karayel: “Gupse’nin Kalemine Bayılıyorum”
Teşkilat 6. Sezon Afişi Yayınlandı: Tolga Sarıtaş ve Rabia Soytürk Bir Arada Teşkilat 6. Sezon Afişi Yayınlandı: Tolga Sarıtaş ve Rabia Soytürk Bir Arada
Ünlü İsimden Olay İtiraf! Uzak Şehir'in Senaristini Aramış: “Bunları Öpüştür” Ünlü İsimden Olay İtiraf! Uzak Şehir'in Senaristini Aramış: “Bunları Öpüştür”
Güller ve Günahlar Setinde Kaza: Cemre Baysel Yaralandı Güller ve Günahlar Setinde Kaza: Cemre Baysel Yaralandı
ÇOK OKUNANLAR
Tuba Büyüküstün ve Çağlar Çorumlu Aynı Filmde Buluşuyor
  • 22-09-2025 12:39

Tuba Büyüküstün ve Çağlar Çorumlu Aynı Filmde Buluşuyor

Şarkıcı Güllü Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetti
  • 26-09-2025 09:41

Şarkıcı Güllü Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetti

Demet Özdemir, Twitter Akımına Katıldı: “Fav’a Gerek Yok”
  • 23-09-2025 15:24

Demet Özdemir, Twitter Akımına Katıldı: “Fav’a Gerek Yok”

Yasemin Ergene, Kayınvalidesi Emine Özilhan’ı Sosyal Medyadan Sildi
  • 20-09-2025 19:48

Yasemin Ergene, Kayınvalidesi Emine Özilhan’ı Sosyal Medyadan Sildi

Kaya Çilingiroğlu, Kendinden 25 Yaş Küçük Sevgilisiyle Bebek’te El Ele
  • 23-09-2025 10:10

Kaya Çilingiroğlu, Kendinden 25 Yaş Küçük Sevgilisiyle Bebek’te El Ele