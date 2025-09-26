'Bereketli Topraklar' Dizisinden Yeni Fragman Yayınlandı

‘Bereketli Toprakları Koruyacağım…’

Engin Akyürek’in ‘Ömer Bereketoğlu’ karakteriyle ekrana döndüğü Bereketli Topraklar’ın yayınlanan tanıtımı büyük ilgi gördü. Adana’nın iki köklü ailesi arasındaki sessiz barışın yeniden bir savaşa dönüşmesini ekrana getirecek dizide Savcı Nevin’in (Gülsim Ali) Bereketli Topraklar’a gelişi yeni savaşları ortaya çıkaracak.

Hem ailesini hem de topraklarını korumak için geçmişin izleriyle yüzleşmek zorunda kalan Ömer Bereketoğlu, Savcı Nevin’in ‘Artık ben buradayım’ restiyle kendini yepyeni bir mücadelenin içinde buluyor.

Geçmişin günahlarının bugüne taşındığı Bereketli Topraklar’da büyük aşkların gölgesinde yaşanan hayatlar izleyici ile buluşacak.

Her karakterin farklı bir hikayesi ve farklı bir savaşının anlatılacağını dizinin kadrosunda Engin Akyürek, Gülsim Ali, Belçim Bilgin, Yiğit Koçak, Sarp Akkaya, İlayda Akdoğan, Zehra Kelleci, Hakan Çelebi, Bahar Süer, Gözde Demirtaş, Ekrem Şen ve Mert Özbek yer alıyor.

Bereketli Topraklar’da hiç bitmeyen kavganın alevi yeniden fitillenirken, herkes kime dost kime düşman olacağını seçecek ama hangi aşka teslim olacaklarını kader belirleyecek.

‘Bereketli Topraklar’ çok yakında Show TV’de!



Bereketli Topraklar 2. Tanıtım