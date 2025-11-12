Bereketli Topraklar Dizisinde Flaş Kriz: Hemen Yollar Ayrıldı

Show TV'nin yeni dizisi "Bereketli Topraklar"da büyük bir kriz çıktı. Engin Akyürek ve Gülsim Ali’yi başrollerde buluşturan yapım, reytinglerde istenen başarıyı alamadı. Yapım ekibi, bu nedenle yönetmen ve senaristlerle yolları ayırdı.

Reyting Başarısızlığı Yönetmeni Götürdü

Süreç Film imzalı Bereketli Topraklar dizisinde beklenen izlenme oranları gelmedi. Yapım şirketi, reytinglerdeki düşüş üzerine radikal bir karar aldı. Dizinin yönetmeni Yağız Alp Akaydın ile yollar ayrıldı.

Yeni Yönetmen Yunus Ozan Korkut Oldu

Akaydın’ın yerine yeni bir isim geldi. Adana’da çekilen Magarsus’un da yönetmeni olan Yunus Ozan Korkut, Bereketli Topraklar’ın yeni yönetmeni oldu. Korkut, dizinin gidişatını değiştirmeyi hedefliyor.

Senaryo Ekibi de Değişti

Dizide sadece yönetmen değişikliği yapılmadı. Senaryo ekibinde de büyük bir değişim yaşandı. Hasan Tolga Pulat, Ozan Ağaç ve Seçil Çömlekçi’nin yerine Feraye Şahin geldi. Şahin, dizinin senaryosunu yeniden kaleme alacak.