Bereketli Topraklar 2. Bölüm Fragmanı: İntikam ve Sırlar Derinleşiyor

Show TV'nin Bereketli Topraklar dizisi 2. bölümüyle geliyor. Engin Akyürek, Gülsim Ali ve Belçim Bilgin'in başrolde olduğu dizide Ömer'in kararı çiftlikte büyük gerilim yaratacak.

Bereketli Topraklar 2. Bölüm Fragmanı: İntikam ve Sırlar Derinleşiyor
Yayın Tarihi : 08-11-2025 17:15

Show TV’nin Süreç Film imzalı yeni dizisi Bereketli Topraklar, ikinci bölümüyle ekrana geliyor. Adana’da geçen hikaye, Bereketoğulları ve Karahanlılar arasındaki yıllardır süren düşmanlığı konu alıyor. Toprak, güç ve intikam mücadelesi sırlarla derinleşiyor.

 

Dizinin Yönetmen ve Senaryo Ekibi

Bereketli Topraklar dizisinin senaryo süpervizörlüğü ve yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın gerçekleştiriyor. Senaryoyu ise Hasan Tolga Pulat, Ozan Ağaç ve Seçil Çömlekçi kaleme alıyor.

 

Güçlü Oyuncu Kadrosu

Dizinin oyuncu kadrosunda güçlü isimler yer alıyor. Başrolleri Engin Akyürek, Gülsim Ali ve Belçim Bilgin paylaşıyor. Diğer oyuncular ise şunlar: Yiğit Koçak, Sarp Akkaya, İlayda Akdoğan, Zehra Kelleci, Hakan Çelebi, Ali Faruk Akgören, Bahar Süer, Gözde Demirtaş, Ekrem Şen, Mert Özbek ve Ayşegül Günay.

 

2. Bölümde Neler Olacak?

Ömer'in Kararı Gerilim Yarattı

 

Ömer’in aldığı karar, Bereketoğlu çiftliğinde büyük bir gerilim yarattı. Azize ve Seyhan, Fatma Karahanlı ile aynı çatı altında olmak istemiyor. İkili, Ömer’den kararını tekrar gözden geçirmesini istiyor.


Cemal Karahanlı Tehdit Ediyor

Zehra Karahanlı ise olanlardan oldukça memnun. Bekir’in karşı çıkmasına rağmen Zehra, Bekir’e söz geçiriyor. Ancak Zehra’nın önündeki engel babası Cemal Karahanlı oluyor. Torunun o evde olmasından rahatsız olan Cemal, Ömer’i tehdit ediyor. Cemal, torununu geri vermesi için Ömer’e süre tanıyor.

 

Nevin Gizlice Araziye Giriyor

Nevin’in cephesinde ise kuzeni Karaca’nın sürpriz gelişi her şeyi değiştiriyor. Şehre yeni gelen Nevin, Karaca’nın neden geldiğini anlamaya çalışıyor. Nevin, Tarık’ın notlarında sürekli bahsedilen bereketli toprakları görmek için gizlice araziye giriyor. Bu sırada Ömer’e yakalanıyor. İkili, uzun zamandır kimseyle konuşmadıkları kadar samimi bir sohbet ediyor.

 

Yüzleşme Karanlık Bir Olayla Bitiyor

Karahanlıların evinde Zehra, babasıyla yüzleşiyor. Bu yüzleşme, kimsenin beklemediği karanlık bir olayla son buluyor. Ömer ise etrafında olan bitenden rahatsızdır. Kendisini gizlice tehdit edenin kim olduğunu bulamıyor. Ömer’in taşıdığı yük, kalbine ağır geliyor.

