Berdan Mardini ve Dilara Talay Çiftinden Sürpriz Boşanma: Tek Celsede Bitti!

Ünlü türkücü Berdan Mardini özel hayatıyla bir kez daha magazin gündeminin zirvesine yerleşti. Kendisinden 15 yaş küçük eşi Dilara Talay ile gözlerden uzak bir evlilik sürdüren ünlü şarkıcının sessiz sedasız boşandığı ortaya çıktı. Nisan 2025'te nikah masasına oturan çiftin evliliği beklenmedik bir kararla tek celsede sona erdi.

Silivri Adliyesi'nde Tek Celsede Biten Evlilik

Uzun süredir magazin kameralarından uzak bir yaşam tercih eden Berdan Mardini ile Dilara Talay çifti ilişkilerinde yaşadıkları anlaşmazlıkların ardından yollarını ayırma kararı aldı. Daha önce de evliliklerinde kriz yaşadıklarına dair iddialarla gündeme gelen ikili adliyeye giderek sessizliğini bozdu.

Başakşehir'de gözlerden uzak kıydıkları nikahtan kısa süre sonra evliliklerinde çatırdamalar başladığı öne sürülen çift Silivri Adliyesi'nde görülen duruşmayla evliliklerini tek celsede resmi olarak sonlandırdı. Boşanma haberinin basına sızmasına rağmen taraflardan henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmezken ikilinin sosyal medyadaki hamleleri de dikkat çekti. Kısa süren bu evliliğin tek celsede bitmesi hayranları arasında şaşkınlıkla karşılandı.