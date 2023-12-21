Berat Efe Parlar: “Bu filmde afacanların abisiyim”…

Afacanların yeni macerasını konu alan TRT ortak yapımı “Afacanlar Kampta” filmi 19 Ocak 2024’te vizyona girecek.

Berat Efe Parlar: “Bu filmde afacanların abisiyim”…
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 21-12-2023 11:58

Yaz kampındaki Emirhan ve afacanların başlarından geçen keyifli macerayı ekranlara taşıyacak olan filmin başrol oyuncularından Berat Efe Parlar, “Bu sefer küçük kardeşlerimin abisi olarak rol alıyorum. Dostluk, arkadaşlık ve dayanışmanın önemini vurgulayan, birlik olunca üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şeyin olmayacağını anlatan, çocuklar kadar ailelerin de severek izleyeceği, birlikte hoş vakit geçirecekleri macera dolu bir film çektik. Herkesi bekliyoruz” dedi.

Afacanlar serisinin ikinci filmi “Afacanlar Kampta”, beyazperdede hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. TRT ortak yapımı “Afacanlar Kampta”, 19 Ocak 2024’te vizyona girecek. Enes Ateş’in yönetmenliğini yaptığı filmde, afacanların soluk kesen macerası devam edecek.

Başrollerini Berat Efe Parlar (Emirhan), Bülent Polat (Armando), Talha Tosun (Arda), Ebrar Alya Demirbilek (Esila), Rastin Paknahad (Ömer) ve İrem Tokat’ın (Sedef) paylaştığı filmin senaryosunu Enes Ateş, Oğuz Ayaz ve Hande Canpolat kaleme aldı. Yapımcılığını ise, Serdar Atacan, Serhat Usak ve Enes Ateş üstlendi. Yaz kampına gelen çocukların yaşadıkları akıl almaz olaylar sonrasında kampın başına geçmek zorunda kalan Emirhan ve afacanların başlarından geçen keyifli maceranın konu alındığı “Afacanlar Kampta” filminde heyecan hiç bitmeyecek.

 

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