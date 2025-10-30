Bensu Soral'ın Rolünü Bakın Hangi Güzel Oyuncu Kaptı?

Bensu Soral Projeden Ayrıldı: Flaş Gelişme

TRT tabii platformu için hazırlanan ve oldukça iddialı olan “Beklenen Mehdi” dizisinin kadrosunda önemli bir değişiklik yaşandı. Dizide ünlü oyuncu Alperen Duymaz ile partner olması planlanan Bensu Soral, proje başlamadan ekipten ayrılma kararı aldı. Soral’ın ayrılığının nedeni henüz netlik kazanmazken, bu gelişme dizinin hayranlarını şaşırttı. Yapım ekibi, Soral’ın ayrılığı üzerine hızlıca yeni bir başrol kadın oyuncu arayışına girdi.

Başrol Rana’yı Su Burcu Yazgı Coşkun Canlandıracak

Bensu Soral’dan boşalan koltuğa genç kuşağın yükselen yıldızlarından Su Burcu Yazgı Coşkun oturdu. Medyafikir Kulübü’nün imzasını taşıyan, 10 bölümlük bu yeni dizi için Coşkun, başrol kadın yıldızı olarak seçildi. Coşkun, dizide Rana karakterine hayat verecek. Alperen Duymaz’lı “Beklenen Mehdi” dizisinin çekimleri bu hafta sonu başlıyor. Bu yeni oyuncu seçimi, projenin heyecanını daha da artırdı.

Dizi Şanlıurfa ve Çevresinde Çekilecek

“Beklenen Mehdi” dizisinin çekimlerinin büyük bir kısmı Midyat ve çevresinde gerçekleşecek. Ancak yeni gelen habere göre, çekimlerin bir bölümü Şanlıurfa’da yapılacak. Bu tarihi ve mistik mekanlar, dizinin hikayesine derinlik katacak. Rana karakteri, Harran Üniversitesi Dinler Tarihi bölümünde doktor öğretim görevlisi olarak izleyici karşısına çıkacak. Rana'nın uzmanlık alanı, hikâyenin kilit ismi Ahrar (Alperen Duymaz) ile yollarının kesişmesinde önemli bir rol oynayacak.

Genç Kuşağın İddialı Yıldızı Başrolde

Su Burcu Yazgı Coşkun’un projeye katılması, dizinin izleyici kitlesini genişletme potansiyeli taşıyor. Genç oyuncu, daha önceki projelerindeki başarısıyla adından söz ettirmişti. Dolayısıyla, Coşkun'un bu iddialı yapımda Alperen Duymaz ile sergileyeceği performans, merakla bekleniyor. TRT tabii’nin bu yeni dizisi, genç kuşağın iki popüler ismini bir araya getirerek büyük ses getirmeyi hedefliyor.