Bensu Soral'ın Paylaşımı Olay Oldu! Bu Yeteneğini Kimse Bilmiyordu

Bensu Soral bu kez oyunculuğuyla değil yaptığı resimle gündeme geldi. Sosyal medyada paylaştığı eser kısa sürede beğeni topladı.

Bensu Soral'ın Paylaşımı Olay Oldu! Bu Yeteneğini Kimse Bilmiyordu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-07-2026 18:44

Bensu Soral'ı çoğumuz başarılı oyunculuğuyla tanıyoruz. Özellikle yer aldığı dizilerdeki performansıyla geniş bir hayran kitlesi kazanan ünlü isim bu kez bambaşka bir yönünü gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaştığı resim yapma videosu kısa sürede büyük ilgi gördü. Takipçileri ise ortaya çıkan eseri görünce oyuncunun sanata olan yeteneğine hayran kaldı.

Sanata Olan İlgisi Yeni Değil

Aslında Bensu Soral'ın resme olan ilgisi uzun yıllara dayanıyor. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü mezunu olan oyuncu sanat eğitimini profesyonel olarak almış isimlerden biri. Bu yüzden tuval karşısındaki başarısı onu yakından tanıyanlar için çok da sürpriz olmadı.

Pandemi döneminde evinin bir odasını küçük bir atölyeye çeviren Soral o günden bu yana fırsat buldukça resim yapmaya devam ediyor. Zaman içinde kendini geliştiren oyuncu çalışmalarını ara sıra sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerine de gösteriyor.

Ortaya Çıkan Eser Büyük İlgi Gördü

Son paylaşımında fırçasını eline alan Bensu Soral bir tablonun adım adım nasıl ortaya çıktığını takipçileriyle paylaştı. Videoda hem çalışma süreci hem de tamamlanan eser dikkat çekti.

Tabloda teknolojiden uzak eski günlerin masum çocukluğunu anlatan bir sahne yer alıyor. Resimdeki kara kedi ise ilk bakışta sert ve tehditkâr görünse de, aslında o masum dünyayı koruyan bir figür olarak öne çıkıyor. Oyuncu bu çalışmasıyla çocukların özgürce büyümesi gerektiğine dikkat çeken güçlü bir mesaj vermeyi amaçladı.

Takipçilerinden Tam Not Aldı

Paylaşımın ardından sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum geldi. Pek çok takipçisi Bensu Soral'ın sadece oyunculukta değil resim konusunda da oldukça başarılı olduğunu dile getirdi.

Kimi kullanıcılar ortaya çıkan tabloyu profesyonel sanatçı işi olarak yorumlarken, kimileri de oyuncunun bu yönünü daha sık görmek istediklerini yazdı. Görünen o ki Bensu Soral, yalnızca ekran performansıyla değil sanatçı kimliğiyle de adından söz ettirmeye devam edecek.

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