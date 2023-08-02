Bensu Soral'ın kalabalık Bodrum tatili!

Ünlü oyuncu Bensu Soral, eşi Hakan Baş ve ablası Hande Soral, Bodrum'da yaptıkları tatilde keyifli anlar yaşadı. Son zamanlarda oldukça yoğun çalışan ünlü çift, dinlenmek ve eğlenmek için Bodrum'un güzelliklerini tercih etti. Kendisi gibi oyuncu olan ablası Hande Soral ve sevgilisi İsmail Demirci ile bir araya gelerek unutulmaz bir tatil deneyimi yaşadılar.

Bodrum'un güzelliklerinden faydalanarak ayrı otellerde konaklayan Bensu Soral ve Hakan Baş çifti, geçtiğimiz günlerde Soral ailesinin diğer ünlü isimleriyle buluştu. Oyuncu ablası Hande Soral ve eşi İsmail Demirci ile birlikte Yalıkavak'taki bir otelin plajında görüntülenen ünlü çift, samimi anlarını objektiflere yansıttı.

Gruptaki renkli sohbetin ve neşeli anların tadını çıkaran ünlü aile, sıcak yaz gününün keyfini plajda çıkararak serinledi. Hande Soral ve İsmail Demirci, çocuklarını denize sokarak eğlenceli anlar yaşattı. Herkesin keyifli olduğu gözlerden kaçmadı.

Yaklaşık beş saat süren keyifli buluşmanın ardından kalabalık grup otelden ayrıldı. Bu özel günün tadını çıkaran ünlü çiftler, eski futbolcu Semih Kaya ve eşiyle birlikte tatilin keyfini doyasıya yaşadı.

Bensu Soral ve Hakan Baş çiftinin, aileleriyle bir araya geldiği bu anlar, hayranları tarafından büyük ilgi gördü. Sosyal medya platformlarında paylaşılan fotoğraflar, takipçilerinden binlerce beğeni ve olumlu yorum aldı.

Tatilin sonunda ayrı otellerde kalsalar da ailecek geçirilen bu özel gün, ünlü çiftler için unutulmaz anılardan biri olarak kalacak gibi görünüyor.