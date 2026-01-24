Bensu Soral’dan Yapımcılara Çağrı: "İçimdeki Erkek Fatma’yı Göstermek İstiyorum!"

Bensu Soral yeni projesi için ne dedi? Aksiyon rollerinde oynamak istediğini söyleyen Bensu Soral, "Erkek Fatma yanımı göstermek istiyorum" dedi. Annelik ve nazar boncuğu açıklamaları haberimizde...

Bensu Soral’dan Yapımcılara Çağrı:
Yayın Tarihi : 24-01-2026 14:00

Ekranların zarif ismi Bensu Soral, yeni projeleri için çıtayı yükseltti. Uzun süredir setlerden uzak olan güzel oyuncu, artık alışılagelmiş rollerin dışına çıkmak istediğini ve gönlünde yatan aslanın aksiyon olduğunu ilk kez bu kadar net dile getirdi.

"Ters Köşe Bir Rol Özledim"

Setlerde uzun vakit geçirmeyi özlediğini belirten Soral, kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediğini şu sözlerle anlattı:

  • Erkek Fatma Yanım Var: "Ben aksiyon istiyorum. Benim öbür tarafım çok 'Erkek Fatma'. O yanımı da insanlara göstermek istiyorum. Güzel olan her işe açığım."

  • Senaryo Okumaya Devam: "Şu an netleşen bir proje yok, dinlenme aşamasındayım ama televizyon seyircisini çok özledim. Titizlikle senaryo okuyorum."

  • Nazar Korkusu: Takı tercihlerinde nazar boncuğunu eksik etmeyen oyuncu, "Artık onlara sığınıyoruz, çok inanıyorum" diyerek samimi bir itirafta bulundu.

"Teyzecilik Çok Güzel"

Hakan Baş ile mutlu bir evlilik sürdüren Bensu Soral, her röportajda kendisine yöneltilen annelik sorularına ise yine gülümseten bir yanıt verdi:

"Anne olmak tabii ki hayalimizde var, her şey kısmet. Ama şu an teyzecilik çok güzel gidiyor. Teyzeliği sanki daha çok seviyorum!"

Bensu Soral’ın Kariyerinde "Aksiyon" Sinyalleri

Daha önce İçerde gibi polisiye-dram türündeki yapımlarda yer alan Soral'ın, bu yeni "Erkek Fatma" çıkışı, hayranlarını heyecanlandırdı. Sosyal medyada oyuncunun bu açıklamaları, "Bensu'dan bir kadın ajan karakteri çıkar mı?" yorumlarını beraberinde getirdi.

