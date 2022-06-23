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Bensu Soral'dan Hakan Baş açıklaması!

Bensu Soral, bir dönem Hakan Baş ile evliliğinde yaşadığı krizi geride bıraktı.

Bensu Soral'dan Hakan Baş açıklaması!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-06-2022 11:56

Geçtiğimiz gün Etiler'de görüntülenen güzel oyuncu Bensu Soral, boşanma aşamasından döndüğü eşi Hakan Baş ile evliliğinde olan krizi atlattı. Hakan Baş ile çıktığı tekne tatilinden bahseden Bensu Soral, "Tatilimiz güzel geçti. Keyifliydi, bol bol dinlendik." dedi.

Soral, "Boşanma aşamasında bu süreci nasıl atlattınız?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Çok şükür atlattık. Hiç öyle bir şey yok artık. Her evlilikte olan şeyler aslında. Biz de baktığımızda ekstra bir sorunumuz olmadığını fark ettik. Herhalde basiretimiz bağlandı. Şu an çok mutluyuz, çok şükür."

 

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