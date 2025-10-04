Bensu Soral Paris Moda Haftası’nda Göz Kamaştırdı

Bensu Soral, Paris Moda Haftası’nda takı markası Messika’nın şovuna davet edilen tek Türk olarak büyüledi.

Bensu Soral Paris Moda Haftası’nda Göz Kamaştırdı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-10-2025 18:07

Bensu Soral Paris Moda Haftası’nda Göz Kamaştırdı

Başarılı oyuncu Bensu Soral, dünyaca ünlü takı markası Messika’nın özel davetiyle Paris Moda Haftası’na katıldı. Modanın kalbi sayılan Paris’te düzenlenen etkinlikte, markanın 20. yıl kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen görkemli defileyi izleyen Soral, zarafetiyle dikkatleri üzerine çekti.

Defileye davet edilen tek Türk isim olan Bensu Soral, sade ama etkileyici tarzıyla geceye damgasını vurdu. Işıltılı kombinini tamamlayan zarif mücevherleriyle dikkat çeken ünlü oyuncu, hem Fransız basını hem de moda eleştirmenleri tarafından “gecenin en şık isimlerinden biri” olarak gösterildi.

Organize İşler Karun Hazinesi Setine Döndü

Paris’teki yoğun moda haftası temposunun ardından Soral, Türkiye’ye döner dönmez yeni projesi **“Organize İşler Karun Hazinesi”**nin setine çıktı. Filmin çekimlerinin tüm hızıyla sürdüğü öğrenilirken, güzel oyuncu bir yandan da yeni dizi projeleri için görüşmelerine devam ediyor.

Ekranlara uzun bir aradan sonra dönmeye hazırlanan Soral, “Hem sinema hem televizyon anlamında farklı ve güçlü kadın karakterler oynamak istiyorum” diyerek yeni sezon için heyecanını dile getirdi.

Zarafetiyle Moda Haftasının Parlayan Yıldızı

Paris Moda Haftası boyunca Messika’nın davetli listesinde yer alan Bensu Soral, davetlerdeki zarafeti, sade makyajı ve zarif stiliyle sosyal medyada da büyük beğeni topladı. Paylaştığı kareler kısa sürede on binlerce beğeni alırken, takipçileri “Gururumuzsun”, “Paris’i fethettin” yorumlarında bulundu.

Benzer Haberler
Oğuzhan Koç’tan Tanımayan Seyirciye Esprili Tepki: “Seni Zorla mı Getirdiler?” Oğuzhan Koç’tan Tanımayan Seyirciye Esprili Tepki: “Seni Zorla mı Getirdiler?”
Berrak Tüzünataç Yazı Esprili Bir Notla Uğurladı Berrak Tüzünataç Yazı Esprili Bir Notla Uğurladı
Tamer Levent’ten Dilan Polat’a “Sanatçı” Tepkisi: “Sanat Felsefeyle Yapılır” Tamer Levent’ten Dilan Polat’a “Sanatçı” Tepkisi: “Sanat Felsefeyle Yapılır”
Aslı Bekiroğlu: “Aşka Mola Verdım, Şimdi Sadece İş Var” Aslı Bekiroğlu: “Aşka Mola Verdım, Şimdi Sadece İş Var”
Nesrin Cavadzade'nin Görüntülendiği Gizemli İsim Kim Çıktı? Nesrin Cavadzade'nin Görüntülendiği Gizemli İsim Kim Çıktı?
Su Burcu Yazgı Coşkun Paris’te Opera Keyfi Yaşadı Su Burcu Yazgı Coşkun Paris’te Opera Keyfi Yaşadı
ÇOK OKUNANLAR
Kenan İmirzalıoğlu Yıllar Sonra Cihangir’de Görüntülendi
  • 03-10-2025 11:37

Kenan İmirzalıoğlu Yıllar Sonra Cihangir’de Görüntülendi

Aleyna Tilki ‘Patron’ Oldu: 'Madem onlar lobi kuruyor...'
  • 02-10-2025 17:18

Aleyna Tilki ‘Patron’ Oldu: 'Madem onlar lobi kuruyor...'

Kardeşler Mahlukat'ın Çekimleri Başladı!
  • 02-10-2025 17:04

Kardeşler Mahlukat'ın Çekimleri Başladı!

Keremcem ve Sena Seçen’den Romantik Paylaşım
  • 01-10-2025 10:03

Keremcem ve Sena Seçen’den Romantik Paylaşım

Selena Gomez’den Özel Düğün Kareleri Geldi! Sosyal Medyayı Sallayan Fotoğraflar
  • 01-10-2025 10:28

Selena Gomez’den Özel Düğün Kareleri Geldi! Sosyal Medyayı Sallayan Fotoğraflar