Bensu Soral Paris Moda Haftası’nda Göz Kamaştırdı

Başarılı oyuncu Bensu Soral, dünyaca ünlü takı markası Messika’nın özel davetiyle Paris Moda Haftası’na katıldı. Modanın kalbi sayılan Paris’te düzenlenen etkinlikte, markanın 20. yıl kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen görkemli defileyi izleyen Soral, zarafetiyle dikkatleri üzerine çekti.

Defileye davet edilen tek Türk isim olan Bensu Soral, sade ama etkileyici tarzıyla geceye damgasını vurdu. Işıltılı kombinini tamamlayan zarif mücevherleriyle dikkat çeken ünlü oyuncu, hem Fransız basını hem de moda eleştirmenleri tarafından “gecenin en şık isimlerinden biri” olarak gösterildi.

Organize İşler Karun Hazinesi Setine Döndü

Paris’teki yoğun moda haftası temposunun ardından Soral, Türkiye’ye döner dönmez yeni projesi **“Organize İşler Karun Hazinesi”**nin setine çıktı. Filmin çekimlerinin tüm hızıyla sürdüğü öğrenilirken, güzel oyuncu bir yandan da yeni dizi projeleri için görüşmelerine devam ediyor.

Ekranlara uzun bir aradan sonra dönmeye hazırlanan Soral, “Hem sinema hem televizyon anlamında farklı ve güçlü kadın karakterler oynamak istiyorum” diyerek yeni sezon için heyecanını dile getirdi.

Zarafetiyle Moda Haftasının Parlayan Yıldızı

Paris Moda Haftası boyunca Messika’nın davetli listesinde yer alan Bensu Soral, davetlerdeki zarafeti, sade makyajı ve zarif stiliyle sosyal medyada da büyük beğeni topladı. Paylaştığı kareler kısa sürede on binlerce beğeni alırken, takipçileri “Gururumuzsun”, “Paris’i fethettin” yorumlarında bulundu.