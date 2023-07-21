'Beni yakalayamayacaksınız' dedi, bikinili görüntülendi!

Ünlü oyuncu Nebahat Çehre, sıcak yaz günlerinin etkisiyle rotasını Ege'ye çevirerek Güvercinlik'te bulunan bir otelde görüntülendi. İlerlemiş yaşına rağmen enerjisinden hiçbir şey kaybetmeyen oyuncu, arkadaşlarıyla birlikte keyifli bir tatil geçiriyor.

Güvercinlik'teki otelin plajına inen Nebahat Çehre, güneşin tadını çıkarmak için bikini tercih etti. Kumsalda dostlarıyla bir araya gelen sanatçı, uzun bölümünü kendisi için ayrılmış özel locada geçiriyor. Sıcak yaz havasından etkilenmeyen Nebahat Çehre, ara ara iskele üzerinde arkadaşlarıyla sohbet ederek keyifli vakit geçiriyor.

Ünlü oyuncunun enerjik ve dinamik hali, hayranları tarafından takdirle karşılanıyor. Nebahat Çehre'nin yaşına rağmen formunu ve genç ruhunu koruması, sosyal medyada da gündem olmuş durumda. Tatil fotoğraflarını paylaşan hayranları, oyuncunun güzellik sırlarını merakla bekliyor.