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'Beni yakalayamayacaksınız' dedi, bikinili görüntülendi!

Uzun süredir tatil yapmayan Nebahat Çehre, bu yaz tercihini Türkiye'nin turizm cenneti Bodrum'dan yana kullandı. Daha önce yaptığı bir açıklamada, basın mensuplarına "Beni yakalayamayacaksınız" diyen 79 yaşındaki oyuncu, Güvercinlik'te konakladığı otelin plajında bikinili objektiflere yansıdı.

'Beni yakalayamayacaksınız' dedi, bikinili görüntülendi!
Yayın Tarihi : 2023-07-21 15:58

Ünlü oyuncu Nebahat Çehre, sıcak yaz günlerinin etkisiyle rotasını Ege'ye çevirerek Güvercinlik'te bulunan bir otelde görüntülendi. İlerlemiş yaşına rağmen enerjisinden hiçbir şey kaybetmeyen oyuncu, arkadaşlarıyla birlikte keyifli bir tatil geçiriyor.

Güvercinlik'teki otelin plajına inen Nebahat Çehre, güneşin tadını çıkarmak için bikini tercih etti. Kumsalda dostlarıyla bir araya gelen sanatçı, uzun bölümünü kendisi için ayrılmış özel locada geçiriyor. Sıcak yaz havasından etkilenmeyen Nebahat Çehre, ara ara iskele üzerinde arkadaşlarıyla sohbet ederek keyifli vakit geçiriyor.

Ünlü oyuncunun enerjik ve dinamik hali, hayranları tarafından takdirle karşılanıyor. Nebahat Çehre'nin yaşına rağmen formunu ve genç ruhunu koruması, sosyal medyada da gündem olmuş durumda. Tatil fotoğraflarını paylaşan hayranları, oyuncunun güzellik sırlarını merakla bekliyor.

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