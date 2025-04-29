Bengü’nün Zayıflığı Olay Oldu: “Resimlerle Oynamıyoruz”

Bengü, 6 yıllık eşi Selim Selimoğlu ile geçtiğimiz aylarda yollarını ayırmıştı. Boşanmanın ardından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken ünlü şarkıcı, son olarak Instagram'dan yayınladığı konser fotoğraflarıyla gündeme geldi. Takipçileri Bengü’nün belirgin şekilde zayıfladığını fark etti.

6 Dakikada Biten 6 Yıllık Evlilik

Bengü ve iş insanı Selim Selimoğlu, 31 Ekim’de Beykoz Adliyesi’nde sadece 6 dakika süren duruşmada anlaşmalı olarak boşandı. Çiftin Zeynep (5) ve Selim (3) adında iki çocuğu bulunuyor. Bengü, boşanma sonrası çocuklarının velayetini alarak ailesinin yanına, İzmir'e dönmüştü.

“Resimlerle Oynamıyoruz, 7 Kilo Verdik”

Boşanmanın ardından sahnelere hız kesmeden dönen Bengü, geçtiğimiz akşam konserinden kareleri Instagram hesabından paylaştı. Takipçileri, ünlü şarkıcının zayıflığını fark ederek “Photoshop yapmış” yorumlarında bulundu. Ancak Bengü, bu yorumlara kayıtsız kalmadı ve şu açıklamayı yaptı: