Bengü’nün Zayıflığı Olay Oldu: “Resimlerle Oynamıyoruz”

Bengü, boşanmanın ardından 7 kilo verdi. "Photoshop yapıyor" iddialarına, "Oynamıyoruz, kilo verdim" cevabını verdi.

Bengü’nün Zayıflığı Olay Oldu: “Resimlerle Oynamıyoruz”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-04-2025 12:12

Bengü, 6 yıllık eşi Selim Selimoğlu ile geçtiğimiz aylarda yollarını ayırmıştı. Boşanmanın ardından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken ünlü şarkıcı, son olarak Instagram'dan yayınladığı konser fotoğraflarıyla gündeme geldi. Takipçileri Bengü’nün belirgin şekilde zayıfladığını fark etti.

6 Dakikada Biten 6 Yıllık Evlilik

Bengü ve iş insanı Selim Selimoğlu, 31 Ekim’de Beykoz Adliyesi’nde sadece 6 dakika süren duruşmada anlaşmalı olarak boşandı. Çiftin Zeynep (5) ve Selim (3) adında iki çocuğu bulunuyor. Bengü, boşanma sonrası çocuklarının velayetini alarak ailesinin yanına, İzmir'e dönmüştü.

“Resimlerle Oynamıyoruz, 7 Kilo Verdik”

Boşanmanın ardından sahnelere hız kesmeden dönen Bengü, geçtiğimiz akşam konserinden kareleri Instagram hesabından paylaştı. Takipçileri, ünlü şarkıcının zayıflığını fark ederek “Photoshop yapmış” yorumlarında bulundu. Ancak Bengü, bu yorumlara kayıtsız kalmadı ve şu açıklamayı yaptı:

“Arkadaşlar, ‘Resimlerle çok oynamışsın’ yazmışsınız. Oynamıyoruz, çünkü ben 7 kilo verdim. Teşekkürler, öptüm.”

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