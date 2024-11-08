Bengü'nün 'Kül Kedisi'

Ünlü şarkıcı Bengü, yeni şarkısı “Kül Kedisi” ile hayranlarına unutulmaz bir sürpriz yaptı. Şarkının yayınlanmasıyla birlikte klibi de izleyicilerle buluştu. Çekimler için özel olarak hazırlanan klipte Bengü, 5 farklı kostümle göz kamaştırdı. Stil sahibi kıyafetleriyle dikkat çeken sanatçıya, klipte üç oyuncu eşlik etti. Dinamik sahneleri ve renkli atmosferiyle “Kül Kedisi” müzik dünyasında şimdiden büyük ilgi toplarken, Bengü’nün güçlü yorumu ve şarkının etkileyici sözleri müzikseverlerin beğenisini kazandı.