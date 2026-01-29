Bengü’den Olay Yaratan Blok3 Çıkışı: "Önüne Eğilin!"

Rap dünyasında Blok3’ün (Hakan Aydın) şarkılarının Spotify’dan "sahte telif" iddiasıyla silinip geri yüklenmesiyle başlayan kriz, pop dünyasını da ikiye böldü. Demet Akalın ve Murat Boz arasındaki gerilim tırmanırken, sürece dahil olan son isim ünlü şarkıcı Bengü oldu. Bengü, genç meslektaşına verdiği destekle magazin gündemine damga vurdu.

"Kusura Bakma" Krizi Tatlıya Bağlandı

Blok3’ün listeleri altüst eden "Kusura Bakma" şarkısı ve "Obsesif" albümünün platformdan kaldırılması, "bazı çevrelerin operasyonu" olarak nitelendirilmişti. Şarkıların yeniden yayına girmesiyle Blok3, "Bazılarının sevinci kısa sürdü" diyerek zaferini ilan etmişti.

Bengü: "Daha İyisini Yapın!"

Genellikle polemiklerden uzak duran ve sakin duruşuyla bilinen Bengü, bu kez sessizliğini Blok3 için bozdu. Rapçinin bir karesini sosyal medya hesabından paylaşan Bengü, altına çok konuşulacak bir not düştü:

"Önüne eğilin! Daha iyisini yapın!"

Bengü’nün bu çıkışı, sektördeki "gençlerin başarısını hazmedememe" eleştirilerine bir yanıt olarak yorumlandı. Ünlü şarkıcının bu net tavrı, sosyal medyada "Bengü, Blok3’ün arkasında dağ gibi durdu" şeklinde değerlendirildi.