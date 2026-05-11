Bengü Gözyaşlarına Hakim Olamadı: Hüngür Hüngür Ağladı

Başarılı şarkıcı Bengü konserlerine hız kesmeden devam ediyor. Sanatçı önceki gün Mersin Kültür Yolu Festivali’nde sahne aldı. Konser alanı hınca hınç dolmuştu. Konsere gelenler Bengü'nün şarkılarıyla bazen eğlendi bazen ise duygusal analr yaşadı.

Sahnede Duygusal Anlar

Fakat konserin en özeli anı Bengü'nün 'Saygımdan' ismini verdiği şarkısını söylemesiyle başladı. Bir anda tüm seyirci hepbir ağızdan şarkıya eşlik etmeye başladı. Oldukça şaşıran Bengü bu durum karşısında duygularına hakim olamadı. Seyircilerin 'Saygımdan'ı hepbir ağızdan söylemesi Bengü'yü duygulandırdı. Gözyaşlarına hakim olamayan güzel şarkıcı sahnede ağlamaya başladı. Şarkıyı Mersinlilere bırakan Bengü'nün bu duygusal davranışı seyircilerden alkış aldı.

Konser Kaldığı Yerden Devam Etti

Kısa sürede kendini toparlamayı başaran Bengü konserine hız kesmeden devam etti. Mersinliler için unutulmaz bir konser oldu. Konser sonunda Bengü ayakta alkışlandı.

6 Yıllık Evliliği Bitmişti

Bengü, Selim Selimoğlu ile 6 yıllık evliliklerini 2024 yılında sonlandırmıştı. Çift yaptıkları açıklamada "Bir süredir yaşadığımız fikir ayrılıklarını karşılıklı konuşarak çözemeyeceğimizi anladığımız için evliliğimizi bitirme kararı aldık ve anlaşmalı olarak boşandık. İkimize de hayatlarımızın en önemli varlıklarını; çocuklarımızı kazandıran bu evlilikten sonra da onların anne ve babası olarak aynı sevgi ve özveriyle hayatlarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı. Bengü'nün Selim Selimoğlu ile yaptığı evlilikten Zeynep adından bir kızı bulunuyor.