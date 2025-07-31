Bengü fit haliyle göz kamaştırdı! Bikinili pozları olay oldu

Bengü bikinili fotoğraflarıyla sosyal medyada olay oldu. 7 kilo veren şarkıcının fit hali sanat camiasından da övgü aldı.

Bengü fit haliyle göz kamaştırdı! Bikinili pozları olay oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-07-2025 17:04

Ünlü şarkıcı Bengü, sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili fotoğraflarıyla gündeme damga vurdu. Geçtiğimiz haftalarda 7 kilo verdiğini açıklayan sanatçı, yeni görünümüyle hem takipçilerini hem de sanat camiasını büyüledi.

Bengü’den cesur pozlar

Instagram hesabında paylaştığı bikinili pozlarıyla dikkat çeken Bengü, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Fit vücudu ve enerjik tavırlarıyla öne çıkan ünlü isim, formda kalmak için uzun süredir düzenli spor yaptığını ve beslenmesine dikkat ettiğini açıklamıştı.

Yeni görünümüne hayran kalan takipçileri, “Muhteşem görünüyorsun”, “Yıllar geçtikçe güzelleşiyorsun”, “İlham kaynağısın” gibi yorumlar yaparken, birçok ünlü isim de beğeni ve destek mesajlarıyla Bengü’ye övgü yağdırdı.

 

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