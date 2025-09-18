Bengü Estetik İddialarına Yanıt Verdi

Bengü, estetik iddialarına ilk kez yanıt verdi. “Dolgu yok, botoks yok, yüzüme bir şey yapmadım” diyerek sosyal medyada gündem olan söylentileri yalanladı.

Bengü Estetik İddialarına Yanıt Verdi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-09-2025 18:29

Ünlü şarkıcı Bengü, sosyal medyada gündem olan estetik iddialarına ilk kez yanıt verdi. Son dönemdeki görüntüleriyle dikkat çeken sanatçı, “Yüzüme bir şey yapmadım” diyerek hakkında çıkan botoks ve dolgu söylentilerini yalanladı.

Boşanma Sonrası Gündemden Düşmüyor

‘Kalbim’, ‘Unut Beni’, ‘Feveran’ ve ‘Sanki’ gibi şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Bengü, geçtiğimiz aylarda 6 yıllık evliliğini 6 dakikada sonlandırmıştı. Selim Selimoğlu ile yollarını ayıran şarkıcı, boşanma sonrası yaptığı açıklamada, “Asla kötü bir şekilde bitmiş bir evlilik değil. İki taraf da çok çabaladı ama sürdüremedik” sözleriyle dikkat çekmişti.

“Saman Altından Su Yürütenler” Paylaşımı Çok Konuşulmuştu

Boşanmanın ardından sosyal medyada “Saman altından su yürütenler” notunu paylaşan Bengü’nün bu sözleri, aldatıldığı yönünde iddialara yol açmıştı. Ancak ünlü şarkıcı, “Paylaşımım bir gönderme değildi, diziden etkilenip yazdım” diyerek söylentileri reddetmişti.

Estetik İddialarını Yalanladı

Son konser görüntülerinden sonra botoks ve dolgu yaptırdığı öne sürülen Bengü, yayımladığı videoyla bu iddialara noktayı koydu. Ünlü isim, şu sözlerle açıklık getirdi:

“Dolgu yok, öyle bir şey yok. Normal evden çıkan halim bu. Sadece minik bir filtre kullandım. Dudak etrafına çerçeve çizdik, parlatıcı sürdük. Yanakta sert bir ışık ve allık var. Sahneye çıkarken full makyaj yapıyoruz. Yüzüme bir şey yapmadım.”

Bu açıklamayla sanatçı, estetik söylentilerine son noktayı koymuş oldu.

Benzer Haberler
İrem Sak Vefat Eden Babasını Andı! “Kızın Seni Çok Seviyor” İrem Sak Vefat Eden Babasını Andı! “Kızın Seni Çok Seviyor”
Buse Terim'in Korku Dolu Anları: “Yürek Çarpıntısı Bana Yetti” Buse Terim'in Korku Dolu Anları: “Yürek Çarpıntısı Bana Yetti”
Burak Deniz, Nilperi Şahinkaya’nın Açtığı Davadan Beraat Etti Burak Deniz, Nilperi Şahinkaya’nın Açtığı Davadan Beraat Etti
Fahriye Evcen’in Yeni Paylaşımları Sosyal Medyayı Salladı Fahriye Evcen’in Yeni Paylaşımları Sosyal Medyayı Salladı
Ahu Yağtu Hastaneye Kaldırıldı: Beyin Anevrizması Teşhisi Konuldu Ahu Yağtu Hastaneye Kaldırıldı: Beyin Anevrizması Teşhisi Konuldu
Demet Özdemir’den Aşk İtirafı: “Kalbim Boş Değil” Demet Özdemir’den Aşk İtirafı: “Kalbim Boş Değil”
ÇOK OKUNANLAR
Bengü Estetik İddialarına Yanıt Verdi
  • 18-09-2025 18:29

Bengü Estetik İddialarına Yanıt Verdi

Photoshop’la saç değişikliği! Merve Boluğur’un paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü
  • 17-09-2025 14:14

Photoshop’la saç değişikliği! Merve Boluğur’un paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü

Hande Erçel aşk acısını çabuk unuttu, karın kaslarıyla sosyal medyayı salladı
  • 16-09-2025 10:15

Hande Erçel aşk acısını çabuk unuttu, karın kaslarıyla sosyal medyayı salladı

Barış Arduç yeni rolü Selim’i anlattı: “Küllenmiş ilişkilerin kıymetini gösterecek”
  • 17-09-2025 12:44

Barış Arduç yeni rolü Selim’i anlattı: “Küllenmiş ilişkilerin kıymetini gösterecek”

Ege Kökenli’nin Acı İtirafı: “Bir Günde Büyüdüm”
  • 12-09-2025 11:44

Ege Kökenli’nin Acı İtirafı: “Bir Günde Büyüdüm”