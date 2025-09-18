Bengü Estetik İddialarına Yanıt Verdi

Ünlü şarkıcı Bengü, sosyal medyada gündem olan estetik iddialarına ilk kez yanıt verdi. Son dönemdeki görüntüleriyle dikkat çeken sanatçı, “Yüzüme bir şey yapmadım” diyerek hakkında çıkan botoks ve dolgu söylentilerini yalanladı.

Boşanma Sonrası Gündemden Düşmüyor

‘Kalbim’, ‘Unut Beni’, ‘Feveran’ ve ‘Sanki’ gibi şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Bengü, geçtiğimiz aylarda 6 yıllık evliliğini 6 dakikada sonlandırmıştı. Selim Selimoğlu ile yollarını ayıran şarkıcı, boşanma sonrası yaptığı açıklamada, “Asla kötü bir şekilde bitmiş bir evlilik değil. İki taraf da çok çabaladı ama sürdüremedik” sözleriyle dikkat çekmişti.

“Saman Altından Su Yürütenler” Paylaşımı Çok Konuşulmuştu

Boşanmanın ardından sosyal medyada “Saman altından su yürütenler” notunu paylaşan Bengü’nün bu sözleri, aldatıldığı yönünde iddialara yol açmıştı. Ancak ünlü şarkıcı, “Paylaşımım bir gönderme değildi, diziden etkilenip yazdım” diyerek söylentileri reddetmişti.

Estetik İddialarını Yalanladı

Son konser görüntülerinden sonra botoks ve dolgu yaptırdığı öne sürülen Bengü, yayımladığı videoyla bu iddialara noktayı koydu. Ünlü isim, şu sözlerle açıklık getirdi:

“Dolgu yok, öyle bir şey yok. Normal evden çıkan halim bu. Sadece minik bir filtre kullandım. Dudak etrafına çerçeve çizdik, parlatıcı sürdük. Yanakta sert bir ışık ve allık var. Sahneye çıkarken full makyaj yapıyoruz. Yüzüme bir şey yapmadım.”

Bu açıklamayla sanatçı, estetik söylentilerine son noktayı koymuş oldu.