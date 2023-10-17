Benekli Ayhan Kimdir? Isparta'da dayak yedikten sonra haber alınamayan Benekli Ayhan bulundu

Sosyal medya fenomeni Ayhan Koç, Isparta'da yaşanan şiddet olayının kurbanı oldu. İstanbul Caddesi'nde gerçekleşen saldırı anları cep telefonu kameralarına yansırken, tartışmanın ayrıntıları hala bilinmiyor.

Isparta'da gece saatlerinde yaşanan olay, şehrin İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanının önünde gerçekleşti. Olayın başlangıcında "Benekli Ayhan" olarak tanınan sosyal medya fenomeni Ayhan Koç, bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan bir tartışmanın içinde bulunuyordu.

Tartışmanın hızla kavgaya dönüşmesiyle birlikte, iki kişi Ayhan Koç'u dakikalarca darp etti. Bu korkunç anlar, olayı görenler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu bu kavga sırasında Ayhan Koç aldığı darbeler sonucu baygınlık geçirdi.

Görüntülerde, iki kadının kavgayı ayırmaya çalıştığı görülüyor. Ancak şiddet dolu anlar, izleyenler üzerinde derin etkiler bıraktı.

Valilik ve Aile Avukatından Açıklama Geldi

Olayın ardından Isparta Valiliği ve Ayhan Koç'un ailesinin avukatı tarafından bir açıklama yapıldı. Ancak açıklamada olayın detaylarına dair herhangi bir bilgi verilmezken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Sosyal medya fenomeni Ayhan Koç'un yaşadığı bu şiddet olayı, Isparta'da büyük yankı uyandırdı. Toplum, olayın detaylarını ve nedenlerini öğrenmeyi beklerken, yetkililerin soruşturmayı sürdürdüğü bildirildi.

Sosyal medya fenomeni Ayhan Koç'un Isparta'da maruz kaldığı şiddet olayı, kamuoyunda büyük bir ilgi uyandırdı. Olayın nedenleri ve detayları hala aydınlatılmamışken, soruşturmanın sonuçları bekleniyor.

Ankara'da yaşanan olayda, ailenin avukatı olan Şahin Polat, Ayhan Koç'un sağlık durumuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bu haberde, avukat Şahin Polat'ın yaptığı açıklamalara ve yaşanan olayın detaylarına odaklanacağız.

Ailenin avukatı Şahin Polat, Ayhan Koç'un sağlık durumuyla ilgili sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Polat, Ayhan Koç'un Ankara'da olduğunu ve durumunun iyi olduğunu belirtti. Ayrıca, Koç'un iyi dileklerini ileten ve soru soran herkese teşekkür etti. Ancak, avukat Polat, teyitsiz ve doğrulanmamış bilgilerin paylaşılmaması konusunda da uyarıda bulundu.

Şahin Polat, açıklamalarının devamında toplumsal sorumluluk bilincine vurgu yaptı. Kendisine gösterilen ilgiye teşekkür ederken, kimse kendini kolluk veya yargı mercileri yerine koyup ucuz kahramanlıklar yapmamamız gerektiğini belirtti. Polat, yaşanan olayların sinema veya dizi senaryoları gibi yaşanmadığını ve bu tür durumları kendilerinin değil, Türk Adaleti'nin ele alması gerektiğini ifade etti.

Son olarak, Şahin Polat, Türk Adaleti'nin gerekeni yapacağına olan inancını dile getirdi. Olayın soruşturulması ve gerekli adımların atılması için adalet sisteminin devreye gireceğini belirtti. Bu nedenle, konunun Türk Adaleti'ne bırakılması gerektiğini vurguladı.

Uyuşturucu İddiaları Yalanlandı

Benekli Ayhan'ın saldırıya uğradığı anlara dair sosyal medyada paylaşılan videoda, saldıran kişiler Benekli Ayhan'ın uyuşturucu saattığını iddia ederek tekme tokat kendisine vuruyor. Olayın ardından sosyal medyada uyuşturucu iddiaları da gündeme geldi. Ailenin avukatı yaptığı açıklamada bu konuya da açıklık getirdi.

Benekli Ayhan Koç, uyuşturucu iddialarıyla ilgili olarak çıkan haberleri yalanlıyor. Kendisi hakkında henüz kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmadığını ve hukuka göre masumiyet kararnesinin geçerli olduğunu belirtiyor. Bu iddiaların Anayasa tarafından korunan lekelenmeme hakkını ihlal edebileceğine dikkat çekiyor.

Benekli Ayhan Koç, son zamanlarda medyada yer alan uyuşturucu iddialarını kesin bir dille reddediyor. Kendisi, bu tür suçlamaların henüz mahkeme tarafından kanıtlanmadığını ve masumiyet kararnesinin geçerli olduğunu belirtiyor. Koç, suçlamaların asılsız olduğunu ve itibarını zedelemek amacıyla yapıldığını düşünüyor.

Türk hukuk sistemine göre, bir kişi hakkında kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmadan suçlu olarak kabul edilemez. Benekli Ayhan Koç da bu ilkeye vurgu yaparak, kendisinin suçsuz olduğunu savunuyor. Hukuka göre, suçun kanıtlanana kadar herkes masum kabul edilir ve bu hak Anayasa tarafından güvence altına alınmıştır.

Benekli Ayhan Koç'un avukatları, uyuşturucu iddialarının yayılmasının Anayasa tarafından korunan lekelenmeme hakkını ihlal edebileceğini söylüyor. Bu hak, her bireyin masumiyetini korumayı amaçlar ve kişinin itibarının zedelenmesine karşı önlem alır. Koç'un avukatları, bu iddiaların yayılmasının haksız bir şekilde itibarını zedeleyebileceğini ve hukuki sürecin sonuçlanmasını beklemeleri gerektiğini vurguluyor.

Benekli Ayhan Koç, uyuşturucu iddiaları hakkındaki asılsız suçlamaları reddediyor ve hukuka göre masumiyet kararnesinin geçerli olduğunu savunuyor. Kendisi, Anayasa tarafından korunan lekelenmeme hakkının ihlal edilmesine karşı çıkıyor.

Isparta Valiliğinden Açıklama

Isparta Valiliği de Ayhan Koç'un 2 kişi tarafından darbedilmesine iişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında, 'Benekli Ayhan' olarak bilinen A.K. isimli sosyal medya fenomeninin darp edildiğine yönelik görüntülerin paylaşıldığının tespit edilmesi üzerine yapılan araştırmada; söz konusu olayın 15.10.2023 tarihinde Isparta il merkezi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldiği ve konuyla ilgili olarak emniyet birimlerimize iletilen bir müracaat ve şikayetin bulunmadığı anlaşılmıştır. A.K. ve olay sırasında yanında bulunan 2 kadın şahsın, saat 03.30 sıralarında taksi ile Burdur'a gittiği, A.K.'nin buradan saat 13.00 sıralarında otobüs ile Ankara yönüne hareket ettiği tespit edilmiştir. A.K.'nin olay sonrası hastane giriş kaydı bulunmamaktadır. Olayla ilgili 2 şüpheli şahsın kimlik tespiti yapılmış ve haklarında adli işlem başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.