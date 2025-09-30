Ben Onun Annesiyim Dizisinin Yayın Tarihi Belli Oldu

Ben Onun Annesiyim dizisi 24 Ekim’de NOW TV’de başlıyor. Funda Eryiğit, Caner Cindoruk ve Zerrin Tekindor’un başrolde olduğu dizi merak uyandırıyor.

Ben Onun Annesiyim Dizisinin Yayın Tarihi Belli Oldu
Yayın Tarihi : 30-09-2025 18:24

Medyapım imzalı yeni dizi Ben Onun Annesiyim, izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Kore yapımı “Lies Of Lies” dizisinden uyarlanan yapım, güçlü hikayesi ve yıldız kadrosuyla dikkat çekiyor. Başrollerinde Funda Eryiğit, Caner Cindoruk ve Zerrin Tekindor yer alıyor.

Yayın Tarihi Belli Oldu

Merakla beklenen dizinin yayın tarihi için kulislerde konuşulan tarih 24 Ekim Cuma olarak öne çıktı. NOW TV ekranlarında cuma akşamları yayınlanacak olan yapım için titiz bir çalışma yürütüldü. Bazı sahneler daha etkili olması için yeniden çekildi.

Konusu Ne?

Yönetmen koltuğunda Yunus Ozan Korkut’un oturduğu dizide, eşi ölümünden sorumlu tutulan Ayşe’nin dramatik hikayesi işleniyor. Hapishanede dünyaya getirdiği çocuğuna kavuşmak isteyen Ayşe, amacına ulaşmak için büyük bir oyun oynuyor. Güçlü duygusal sahneleriyle öne çıkacak dizi, izleyiciyi ekrana kilitlemeyi hedefliyor.

Oyuncu Kadrosu

Senaryosunu Özge Aras’ın yazdığı dizinin oyuncu kadrosu oldukça iddialı. Başrollerdeki isimlerin yanı sıra; Günay Karacaoğlu, Serhat Özcan, Gürsu Gür, Zeynep Özder, Azra Aksu ve Sema Öztürk de projede yer alıyor. Her biri güçlü performansıyla hikâyeye ayrı bir derinlik katacak.

Dizi, cuma akşamlarının yeni fenomeni olmaya aday görünüyor.

