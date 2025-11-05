Ben Leman'ın Mine'si Selin Şekerci İmajını Tazeledi: Sarışın Oldu

Selin Şekerci imajını yeniledi! Saçlarını sarıya boyatan ünlü oyuncunun yeni hali sosyal medyayı salladı. Hayranlarından tam not aldı.

Ben Leman'ın Mine'si Selin Şekerci İmajını Tazeledi: Sarışın Oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-11-2025 11:44

Ünlü oyuncu Selin Şekerci, yaptığı imaj değişikliğiyle magazin gündeminin zirvesine yerleşti. Başarılı oyunculuk kariyerinin yanı sıra güzelliğiyle de sıkça adından söz ettiren Şekerci, saçlarını sarıya boyattı. Güzel oyuncunun yeni görünümü, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi topladı. Şekerci'nin bu radikal değişimi takipçilerinden bolca yorum aldı.

 

Selin Şekerci'den Radikal Değişim

Selin Şekerci, yer aldığı popüler yapımlarla adını geniş kitlelere duyurdu. Oyunculuk performansı her zaman övgü topladı. Ünlü isim, bu kez özel hayatıyla ve görünümüyle gündeme geldi. Şekerci, saç rengini tamamen değiştirdi. Daha koyu tonlardaki saçlarını sarıya boyattı. Oyuncu, yeni haliyle oldukça dikkat çekti.

"Biraz Değişiklik İyidir" Sözleriyle Duyurdu

Güzel oyuncu, yeni imajını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Selin Şekerci, değişimini takipçilerine özel bir mesajla duyurdu. "Selam yeni ben. Biraz değişiklik iyidir" sözlerini kullandı. Ardından takipçilerine bir soru yöneltti: "Sevdiniz mi yeni rengimi?" Şekerci'nin bu paylaşımı kısa sürede etkileşim rekoru kırdı.

 

Yeni İmajı Takipçilerinden Tam Not Aldı

Selin Şekerci'nin sarışın hali, hayranlarından tam not aldı. Paylaşımın altı dakikalar içinde övgü dolu yorumlarla doldu. Takipçileri, oyuncunun yeni saç renginin kendisine çok yakıştığını belirtti. Her adımı olay olan ünlü ismin bu imaj değişikliği, sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu. Şekerci, yeni görünümüyle taze bir başlangıç yapmış oldu.

Benzer Haberler
Ceyda Düvenci Okula Döndü: Psikoloji Yüksek Lisansına Başladı Ceyda Düvenci Okula Döndü: Psikoloji Yüksek Lisansına Başladı
Didem Soydan Estetik Yaptırdı Mı? Ünlü Manken Açıkça Yanıtladı Didem Soydan Estetik Yaptırdı Mı? Ünlü Manken Açıkça Yanıtladı
Buse Varol'un İlginç Ayakkabıları Sosyal Medyanın Dilinde: Değeri 80 Bin TL Buse Varol'un İlginç Ayakkabıları Sosyal Medyanın Dilinde: Değeri 80 Bin TL
Demet Akalın ve Okan Kurt 14. Yılını Kutladı: Özel Partiden Romantik Görüntüler Demet Akalın ve Okan Kurt 14. Yılını Kutladı: Özel Partiden Romantik Görüntüler
Berk Oktay'dan Kızı Milena Paylaşımı: Takipçileri Beğeni Yağmuruna Tuttu Berk Oktay'dan Kızı Milena Paylaşımı: Takipçileri Beğeni Yağmuruna Tuttu
Meme Kanseriyle Savaşan Irmak Ünal'dan Yeni Paylaşım Meme Kanseriyle Savaşan Irmak Ünal'dan Yeni Paylaşım
ÇOK OKUNANLAR
Usta Oyuncu Macit Koper Kızılcık Şerbeti Kadrosunda!
  • 31-10-2025 11:47

Usta Oyuncu Macit Koper Kızılcık Şerbeti Kadrosunda!

Bensu Soral'ın Rolünü Bakın Hangi Güzel Oyuncu Kaptı?
  • 30-10-2025 11:31

Bensu Soral'ın Rolünü Bakın Hangi Güzel Oyuncu Kaptı?

Berk Oktay'dan Kızı Milena Paylaşımı: Takipçileri Beğeni Yağmuruna Tuttu
  • 05-11-2025 14:30

Berk Oktay'dan Kızı Milena Paylaşımı: Takipçileri Beğeni Yağmuruna Tuttu

Güllü’nün Ölümü Cinayet Mi? Kızı Tuğyan’ın Arkadaşından Kan Donduran İddialar ve İtiraflar
  • 31-10-2025 12:03

Güllü’nün Ölümü Cinayet Mi? Kızı Tuğyan’ın Arkadaşından Kan Donduran İddialar ve İtiraflar

Feyza Civelek'in Cadılar Bayramı Kostümü Gündem Oldu: Türk Bayrağı Detayı Dikkat Çekti
  • 01-11-2025 18:30

Feyza Civelek'in Cadılar Bayramı Kostümü Gündem Oldu: Türk Bayrağı Detayı Dikkat Çekti