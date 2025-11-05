Ben Leman'ın Mine'si Selin Şekerci İmajını Tazeledi: Sarışın Oldu

Ünlü oyuncu Selin Şekerci, yaptığı imaj değişikliğiyle magazin gündeminin zirvesine yerleşti. Başarılı oyunculuk kariyerinin yanı sıra güzelliğiyle de sıkça adından söz ettiren Şekerci, saçlarını sarıya boyattı. Güzel oyuncunun yeni görünümü, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi topladı. Şekerci'nin bu radikal değişimi takipçilerinden bolca yorum aldı.

Selin Şekerci'den Radikal Değişim

Selin Şekerci, yer aldığı popüler yapımlarla adını geniş kitlelere duyurdu. Oyunculuk performansı her zaman övgü topladı. Ünlü isim, bu kez özel hayatıyla ve görünümüyle gündeme geldi. Şekerci, saç rengini tamamen değiştirdi. Daha koyu tonlardaki saçlarını sarıya boyattı. Oyuncu, yeni haliyle oldukça dikkat çekti.

"Biraz Değişiklik İyidir" Sözleriyle Duyurdu

Güzel oyuncu, yeni imajını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Selin Şekerci, değişimini takipçilerine özel bir mesajla duyurdu. "Selam yeni ben. Biraz değişiklik iyidir" sözlerini kullandı. Ardından takipçilerine bir soru yöneltti: "Sevdiniz mi yeni rengimi?" Şekerci'nin bu paylaşımı kısa sürede etkileşim rekoru kırdı.

Yeni İmajı Takipçilerinden Tam Not Aldı

Selin Şekerci'nin sarışın hali, hayranlarından tam not aldı. Paylaşımın altı dakikalar içinde övgü dolu yorumlarla doldu. Takipçileri, oyuncunun yeni saç renginin kendisine çok yakıştığını belirtti. Her adımı olay olan ünlü ismin bu imaj değişikliği, sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu. Şekerci, yeni görünümüyle taze bir başlangıç yapmış oldu.