Ben Leman Setine LÖSEV'den Anlamlı Ziyaret!

Cumartesi akşamları NOW ekranlarında büyük beğeniyle izlenen NTC Medya imzalı “Ben Leman” dizisinin İzmir’de devam eden çekimleri, bu hafta LÖSEV’li çocuklara ev sahipliği yaptı.

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), minik kahramanlarıyla birlikte seti ziyaret ederek oyuncular ve ekip ile bir araya geldi.

Ziyaret boyunca çocuklar, dizi oyuncularıyla sohbet etti, fotoğraf çektirdi ve çekim sürecine ilişkin merak ettikleri soruları yöneltti. Oyuncular ve set ekibi, çocuklara keyifli bir ortam sunarak günün daha da özel hâle gelmesine katkı sağladı.

Moral ve motivasyon amacı taşıyan etkinlik, çocuklara unutulmayacak bir gün yaşatırken, “Ben Leman” ekibi için de anlamlı ve değerli bir buluşma oldu.