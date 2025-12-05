Ben Leman Setine LÖSEV'den Anlamlı Ziyaret!

Ben Leman Setine LÖSEV'den Anlamlı Ziyaret!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 05-12-2025 12:08

Cumartesi akşamları NOW ekranlarında büyük beğeniyle izlenen NTC Medya imzalı “Ben Leman” dizisinin İzmir’de devam eden çekimleri, bu hafta LÖSEV’li çocuklara ev sahipliği yaptı.

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), minik kahramanlarıyla birlikte seti ziyaret ederek oyuncular ve ekip ile bir araya geldi.

Ziyaret boyunca çocuklar, dizi oyuncularıyla sohbet etti, fotoğraf çektirdi ve çekim sürecine ilişkin merak ettikleri soruları yöneltti. Oyuncular ve set ekibi, çocuklara keyifli bir ortam sunarak günün daha da özel hâle gelmesine katkı sağladı.

Moral ve motivasyon amacı taşıyan etkinlik, çocuklara unutulmayacak bir gün yaşatırken, “Ben Leman” ekibi için de anlamlı ve değerli bir buluşma oldu.

