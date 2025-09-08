Ben Leman Setinden İlk Kareler Paylaşıldı!

Yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği, yönetmenliğini Semih Bağcı’nın yaptığı dizinin özgün hikâyesi Yekta Torun’a ait. Senaryo ekibinde Torun’a Hilal Yıldız eşlik ediyor.

İzleyiciyi geçmişle bugünün kesiştiği bir dünyaya davet eden “Ben Leman”; Leman, Şahika, Mine, Suzi ve Demir’in iç içe geçen yaşamlarına odaklanıyor. Yıllar önce gizlenmiş sırların gün yüzüne çıktığı, dostlukların ve aşkların sınandığı, derin yüzleşmelerin yaşandığı bu hikâye; sakin görünen hayatların ardında kopan fırtınaları gözler önüne seriyor.

Başrollerinde Burçin Terzioğlu, Özgür Çevik, Selin Şekerci, Duygu Sarışın, Gökçe Eyüboğlu, Tansel Öngel ve Şebnem Sönmez’in yer aldığı dizide ayrıca Hüseyin Soysalan, Neriman Uğur, Durukan Çelikkaya, Güneş Hayat, Erhan Alpay, Merve Ateş, Gökçe Güneş Doğrusöz, Ceren Ayruk, Kaan Akkaya, Deniz Gürkan, Duygu Üstünbaş, Sena Başdoğan ve Tahir Yılmaz gibi birçok başarılı oyuncu da rol alıyor.

Çekimleri İzmir’in farklı mekânlarında süren “Ben Leman”, çok yakında NOW’da.