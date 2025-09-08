Ben Leman Setinden İlk Kareler Paylaşıldı!

NOW ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan “Ben Leman” dizisinin setinden ilk kareler yayınlandı. Çekimlere başlanmasıyla birlikte büyük ilgi gören, NTC Medya imzalı bu iddialı yapım; güçlü hikâyesi, yıldız oyuncu kadrosu ve etkileyici atmosferiyle yeni sezonun en dikkat çeken projelerinden biri olmaya şimdiden aday.

Ben Leman Setinden İlk Kareler Paylaşıldı!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 08-09-2025 11:59

Yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği, yönetmenliğini Semih Bağcı’nın yaptığı dizinin özgün hikâyesi Yekta Torun’a ait. Senaryo ekibinde Torun’a Hilal Yıldız eşlik ediyor.

İzleyiciyi geçmişle bugünün kesiştiği bir dünyaya davet eden “Ben Leman”; Leman, Şahika, Mine, Suzi ve Demir’in iç içe geçen yaşamlarına odaklanıyor. Yıllar önce gizlenmiş sırların gün yüzüne çıktığı, dostlukların ve aşkların sınandığı, derin yüzleşmelerin yaşandığı bu hikâye; sakin görünen hayatların ardında kopan fırtınaları gözler önüne seriyor.

Başrollerinde Burçin Terzioğlu, Özgür Çevik, Selin Şekerci, Duygu Sarışın, Gökçe Eyüboğlu, Tansel Öngel ve Şebnem Sönmez’in yer aldığı dizide ayrıca Hüseyin Soysalan, Neriman Uğur, Durukan Çelikkaya, Güneş Hayat, Erhan Alpay, Merve Ateş, Gökçe Güneş Doğrusöz, Ceren Ayruk, Kaan Akkaya, Deniz Gürkan, Duygu Üstünbaş, Sena Başdoğan ve Tahir Yılmaz gibi birçok başarılı oyuncu da rol alıyor.

Çekimleri İzmir’in farklı mekânlarında süren “Ben Leman”, çok yakında NOW’da.

Benzer Haberler
Sürpriz İkili! İbrahim Çelikkol ile Burcu Biricik Bir Araya Geliyor Sürpriz İkili! İbrahim Çelikkol ile Burcu Biricik Bir Araya Geliyor
Aytaç Şaşmaz ve Serra Arıtürk’ün Başrolde Olduğu “Kaosun Anatomisi” Sezon Fragmanı Yayınlandı Aytaç Şaşmaz ve Serra Arıtürk’ün Başrolde Olduğu “Kaosun Anatomisi” Sezon Fragmanı Yayınlandı
Engin Akyürek’li “Bereketli Topraklar” Dizisi Sete Çıktı Engin Akyürek’li “Bereketli Topraklar” Dizisi Sete Çıktı
Bahar Dizisinin Yeni Sezon Adı Belli Oldu: “Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?” Bahar Dizisinin Yeni Sezon Adı Belli Oldu: “Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?”
“Cennetin Çocukları” Yayın Öncesi Krizle Sarsıldı: Afiş Çöpe Atıldı “Cennetin Çocukları” Yayın Öncesi Krizle Sarsıldı: Afiş Çöpe Atıldı
Tuba Büyüküstün, Direk Dansçısı Oluyor Tuba Büyüküstün, Direk Dansçısı Oluyor
ÇOK OKUNANLAR
Alina Boz ile Umut Evirgen Roma’da aşk tazeledi
  • 02-09-2025 10:32

Alina Boz ile Umut Evirgen Roma’da aşk tazeledi

İtalya’da evlilik teklifi alan Sıla Türkoğlu düğün için ne dedi?
  • 03-09-2025 10:33

İtalya’da evlilik teklifi alan Sıla Türkoğlu düğün için ne dedi?

Sürpriz İkili! İbrahim Çelikkol ile Burcu Biricik Bir Araya Geliyor
  • 08-09-2025 16:12

Sürpriz İkili! İbrahim Çelikkol ile Burcu Biricik Bir Araya Geliyor

Demet Şener ile Tolga Arman ilişkilerini sonlandırdı
  • 02-09-2025 09:52

Demet Şener ile Tolga Arman ilişkilerini sonlandırdı

Cemre Baysel ile Blok3 İstanbul’da Baş Başa Görüntülendi
  • 08-09-2025 09:47

Cemre Baysel ile Blok3 İstanbul’da Baş Başa Görüntülendi