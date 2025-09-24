Ben Leman Dizisinin Yayın Tarihi Belli Oldu

Urla ve çevresinde çekilen, NTC Medya imzalı ve NOW ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Ben Leman dizisinin yayın tarihi kesinleşti. Uzun süredir merakla beklenen yapım, güçlü kadrosu ve iddialı hikâyesiyle sezona damga vurmayı hedefliyor.

İlk Bölüm 3 Ekim’de

Daha önce 29 Eylül Pazartesi günü ekrana geleceği duyurulan dizinin fragmanı geri çekilmiş ve yerine “yakında” ifadesi eklenmişti. Bu durum, izleyiciler arasında büyük bir merak uyandırdı. Ancak yapımcı şirketten gelen son açıklama ile belirsizlik sona erdi. Ben Leman, 3 Ekim Cuma akşamı ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkacak.

Güçlü Kadrosuyla Dikkat Çekiyor

Yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği, yönetmenliğini ise Semih Bağcı’nın yaptığı dizide; Burçin Terzioğlu, Özgür Çevik, Selin Şekerci, Duygu Sarışın, Gökçe Eyüboğlu, Tansel Öngel ve Şebnem Sönmez başrolleri paylaşıyor.

Dizinin geniş oyuncu kadrosunda ayrıca Hüseyin Soysalan, Neriman Uğur, Durukan Çelikkaya, Güneş Hayat, Erhan Alpay, Merve Ateş, Gökçe Güneş Doğrusöz, Ceren Ayruk, Kaan Akkaya, Deniz Gürkan, Duygu Üstünbaş, Sena Başdoğan ve Tahir Yılmaz gibi birçok başarılı isim yer alıyor.

İzleyiciye Derin Bir Hikâye Sunacak

“Ben Leman”, sadece bir dizi olmanın ötesinde, yüzleşme, sorgulama ve yeniden doğuş hikâyesiyle ekranlara gelecek. İzleyiciyi hem düşündürmeyi hem de duygusal bir yolculuğa çıkarmayı hedefleyen yapım, şimdiden sezonun en iddialı projeleri arasında gösteriliyor.