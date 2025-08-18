Ben Leman Dizisinde Geri Sayım Başladı!

NOW ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan “Ben Leman” dizisinin okuma provası geçtiğimiz gün gerçekleştirildi. Mehmet Yiğit Alp’in yapımcılığını üstlendiği, NTC Medya imzalı yapım; güçlü oyuncu kadrosu, dikkat çekici hikâyesi ve etkileyici atmosferiyle şimdiden merak uyandırdı.

Yönetmen koltuğunda Semih Bağcı’nın oturduğu, hikâyesi Yekta Torun’a ait olan dizinin senaryosunu ise Yekta Torun ile Hilal Yıldız kaleme alıyor.

Geçmişin sırlarıyla hayatları kesişen dört kadın ve bir adam; Leman, Şahika, Mine, Suzi ve Demir. Dostlukların ve aşkların sınandığı, sırların gün yüzüne çıktığı ve cesur yüzleşmelerin yaşandığı bu hikâye, huzurlu görünen ama derinlerde fırtınalar koparan atmosferiyle izleyiciyi içine çekecek.

Projede; Burçin Terzioğlu, Tayanç Ayaydın, Selin Şekerci, Duygu Sarışın, Gökçe Eyüboğlu, Tansel Öngel, Şebnem Sönmez, Hüseyin Soysalan, Neriman Uğur, Durukan Çelikkaya, Güneş Hayat, Erhan Alpay, Merve Ateş, Gökçe Güneş Doğrusöz, Ceren Ayruk, Kaan Akkaya, Deniz Gürkan, Duygu Üstünbaş, Sena Başdoğan ve Tahir Yılmaz gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Çekimleri İzmir’in Urla, Sığacık ve Seferihisar ilçelerinde başlayacak olan “Ben Leman”, hem güçlü hikâyesi hem de iddialı oyuncu kadrosuyla yeni sezona damga vurmaya hazırlanıyor. “Ben Leman” yakında NOW’da.