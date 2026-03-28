"Ben Gebze, O Aristokrat": Seda Bakan’ın Güldüren Aile Buluşması Hikayesi.

Ekranların sevilen ve enerjik ismi Seda Bakan, müzisyen eşi Ali Erel ile olan 12 yıllık mutlu evliliğinin perde arkasını samimi ve eğlenceli bir dille anlattı. 2014 yılında dünyaevine giren iki çocuk annesi oyuncu, katıldığı programda tanışma hikayelerinden "evlilik taktiklerine" kadar pek çok bilinmeyeni paylaştı.

"Behzat Ç." Setinden Nikah Masasına

Seda Bakan, eşiyle yollarının efsane dizi Behzat Ç. döneminde, Erdal Beşikçioğlu’nun tiyatrosunda kesiştiğini belirtti. Ali Erel’in esprilerine hayran kaldığını söyleyen Bakan, tanışma sürecini şu sözlerle özetledi:

"Ali çok komiktir, inanılmaz gülüyorum ona. 'Bu çocuk beni eğlendirir' derken bir baktım kendimi yüzük seçerken bulmuşum."

"Ufak Numaralarla Ağıma Düşürdüm"

İlişkilerinin birinci yılında dizinin bitişiyle İstanbul’a dönme kararı aldığını belirten Seda Bakan, Ali Erel’i evliliğe ikna etmek için uyguladığı stratejiyi kahkahalarla anlattı:

"İstanbul zor bir yer Aliciğim, ben dönünce bu ilişki yürümez diyerek çocuğu ağıma düşürdüm. Hatta flört ederken o R&B ve caz seviyor diye ben de öyle takılıyordum. Evlenince bir anda Demet Akalın ve Serdar Ortaç’a bağladım, çocuk şok oldu!"

"Gebze'den Aristokrasiye"

Farklı kültürlerden gelmelerine rağmen yakaladıkları uyuma dikkat çeken ünlü oyuncu, aile yapıları arasındaki farkı esprili bir dille ifade etti: