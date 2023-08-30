Ben Bu Cihana Sığmazam Seti Çekimleri Acil Kodu ile Durduruldu! Duygular Sel Olup Aktı

Ben Bu Cihana Sığmazam yeni sezon ne zaman başlayacak sorusu merakla araştırılmaktaydı. EDHO sonrasında Oktay Kaynarca'nın Salı akşamlarına damgasını vurduğu dizi Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinden sevindirici haber geldi. Ben Bu Cihana Sığmazam ekibi sete çıktı. Dizinin çekimleri başladı. Ben Bu Cihana Sığmazam 2. sezon ilk bölümleri için ekip, Karadeniz'e gitmişti.

Karadeniz'de çekimleri duran Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi ekibi, neye uğradığını şaşırdı. Halkın yoğun ilgisine maruz kalan ekip, çekimleri durdurma kararı aldı. Özellikle de başrol ouuncularına gösterilen yoğun ilgi mutlu etti.

Ben Bu Cihana Sığmazam Karadeniz'de

Geçtiğimiz gün çekimleri başlayan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi soluğu Karadeniz'de almıştı. Halkın yoğun ilgisiyle karşılaşan oyuncular, zaman zaman çekimlere ara verdi. Bu yoğun ilgiden mütevellit çekimler durdu. Özellikle de başrol oyuncuları, halk ile fotoğraflar çektirip diğer taraftan da bol bol sohbet etti.

Pelin Akil Ayrıldı

Geçtiğimiz sezon Ben Bu Cİhana Sığmazam'da ayrılık rüzgarları da esmeye devam ediyor. Güzel Adamlar Medya imzalı “Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisinden Pelin Uluksar'ın ayrılığının açıklanması akabinde Pelin Akil'in yani Ben Bu Cİhana Sığmazam Firuze'nin de diziye veda ettiği açıklandı.

Ben Bu Cihana Sığmazam yeni sezon

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde 6 yıllık serüven sona ermiş ve sonra heyecanla Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi beklenmekteydi. 2. sezon dizide köklü değişikliklerin meydana geleceği açıklandı. Oktay Kaynarca dizinin başlama tarihi ile de alakalı olarak yaptığı açıklamasında Eylül ayının ilk yarısı hedef gösterildi.