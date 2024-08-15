Belçim Bilgin ve Alfredo Di Blasio’dan Bodrum’da romantik

Ünlü oyuncu Belçim Bilgin, yaklaşık üç buçuk yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Alfredo Di Blasio ile birlikte Bodrum Güllük’te tatil yaparken görüntülendi. Çift, denizin ve güneşin tadını çıkararak romantik anlar yaşadı.

Mavi renkli bir bikini tercih eden Belçim Bilgin, sevgilisi Alfredo Di Blasio ile kaldıkları evin bahçesinde keyifli anlar geçirirken objektiflere yansıdı. Çifte yaşlı bir kadının da eşlik ettiği görülürken, Bilgin ve Di Blasio’nun huzurlu tatili dikkat çekti.

Bodrum’un sakinliğinde aşk tazeleyen çift, rahat ve samimi halleriyle göz doldurdu.