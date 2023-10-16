Son dakika haberi 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında oynanan Belçika-İsveç maçı, stadyum çevresinde yaşanan silahlı saldırı sebebiyle iptal edildi. Saldırıda iki İsveçli taraftar hayatını kaybetti.

Belçika İsveç Maçı neden iptal edildi?

Belçika-İsveç Maçı Silahlı Saldırı Sebebiyle İptal Edildi

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu kapsamında Belçika ile İsveç arasında oynanan futbol karşılaşması, stadyum çevresinde gerçekleşen silahlı saldırı sebebiyle yarıda bırakıldı.

Belçika ile İsveç arasında gerçekleşen maçın ilk yarısı 1-1'lik skorla tamamlandı. Ancak ikinci yarıya başlanmadan stadyum çevresinde meydana gelen silahlı saldırılar sonucunda futbolcuların güvenliği için sahaya çıkarılmamasına karar verildi. Söz konusu saldırıda maalesef iki kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin, maçı izlemek için stadyuma gelen İsveçli taraftarlar olduğu belirtildi.

Brüksel'de Terör Alarmı

Yaşanan bu üzücü olayın ardından Brüksel'de terör alarmı en üst seviyeye çıkarıldı. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.