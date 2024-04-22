Beklenen şarkı çıktı! Seda Sayan'dan 'Acı veriyor'

Seda Sayan 17 yıl önce Hande Yener ile programında seslendirdiği ‘Acı Veriyor’ şarkısını hayranlarından gelen yoğun istek üzerine single olarak yayınladı. Stüdyoya girerek şarkıyı kendine özgü tarzıyla kaydeden Seda Sayan’ın yorumu dijital platformlarda yerini aldı…

Beklenen şarkı çıktı! Seda Sayan'dan 'Acı veriyor'
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 22-04-2024 09:22

 
Seda Sayan 17 yıl önce programına konuk ettiği Hande Yener ile birlikte Yener’in ‘Acı Veriyor’ şarkısını seslendirmiş bu görüntüler sosyal medyada viral olmuştu. Seda Sayan, hayranları kendisinden bu şarkıyı isteyince onları kırmayarak stüdyoya girdi. Sözü ve müziği Altan Çetin, düzenlemesi Mustafa Ceceli imzalı şarkıyı kendine özgü sesi ve tarzıyla yeniden kaydetti. 
 
Mahsen Yapım etiketi ve Seda Sayan yorumuyla dijital platformlarda yerini alan ‘Acı Veriyor’a Ecem Gündoğdu yönetmenliğinde klip çekildi. Sayan klipte giydiği fuşya tonlarındaki pembe elbisesiyle Barbie’ye benzetildi.
 
Yaptığı televizyon programları, şarkıları ve dobra tarzıyla gündemden düşmeyen Seda Sayan son dönemde müzik kariyerine ağırlık verdi. Art arda yayınladığı şarkılar ile listelerde başarıdan başarıya koşarken 'Ah Geceler' gibi klasik şarkıları da sosyal medyada viral olmaya devam ediyor. 
 
TikTok ve Instagram gibi platformlarda binlerce kez paylaşılan şarkılarıyla Z kuşağını da yakalayan Seda Sayan gençlerin sesine kulak veriyor. ‘Acı Veriyor’ da Seda Sayan’ın son hitleri gibi gençler arasında popüler olması ve listelerde fırtına gibi esmesi bekleniyor.

Benzer Haberler
Trabzon'da Buray coşkusu Trabzon'da Buray coşkusu
Müzisyen Emir Yeşil hayatını kaybetti! Acı haberi oyuncu sevgilisi Aslı Omağ verdi Müzisyen Emir Yeşil hayatını kaybetti! Acı haberi oyuncu sevgilisi Aslı Omağ verdi
Demet Akalın, “Karıştırıcam Uykularını” ile sosyal medyada gündem oldu Demet Akalın, “Karıştırıcam Uykularını” ile sosyal medyada gündem oldu
Beklenen şarkı çıktı! Seda Sayan'dan 'Acı veriyor' Beklenen şarkı çıktı! Seda Sayan'dan 'Acı veriyor'
Alp Güvenir’in Yeni Teklisi “Ağlıyorsun Değil Mi?” Yayında! Alp Güvenir’in Yeni Teklisi “Ağlıyorsun Değil Mi?” Yayında!
Simge'den yeni şarkı; Söyleme Simge'den yeni şarkı; Söyleme
ÇOK OKUNANLAR
Hadise, Kıbrıs'ta frikik avına karşı seslendi: 'Artık susmayacağım!'
  • 16-04-2024 15:42

Hadise, Kıbrıs'ta frikik avına karşı seslendi: 'Artık susmayacağım!'

Kerimcan Durmaz ve Aleyna Tilki böyle partiledi! Olay görüntüler...
  • 20-04-2024 10:14

Kerimcan Durmaz ve Aleyna Tilki böyle partiledi! Olay görüntüler...

Sümeyye Aydoğan ve Atakan Hoşgören birbirini takipten çıkardı!
  • 20-04-2024 21:21

Sümeyye Aydoğan ve Atakan Hoşgören birbirini takipten çıkardı!

Nesrin Cavadzade, cesur paylaşımıyla göz doldurdu!
  • 20-04-2024 09:59

Nesrin Cavadzade, cesur paylaşımıyla göz doldurdu!

Uraz Kaygılaroğlu'ndan tepki çeken pozlar için açıklama geldi:
  • 17-04-2024 21:47

Uraz Kaygılaroğlu'ndan tepki çeken pozlar için açıklama geldi: "Sakin olalım"