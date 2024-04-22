Beklenen şarkı çıktı! Seda Sayan'dan 'Acı veriyor'



Seda Sayan 17 yıl önce programına konuk ettiği Hande Yener ile birlikte Yener’in ‘Acı Veriyor’ şarkısını seslendirmiş bu görüntüler sosyal medyada viral olmuştu. Seda Sayan, hayranları kendisinden bu şarkıyı isteyince onları kırmayarak stüdyoya girdi. Sözü ve müziği Altan Çetin, düzenlemesi Mustafa Ceceli imzalı şarkıyı kendine özgü sesi ve tarzıyla yeniden kaydetti.



Mahsen Yapım etiketi ve Seda Sayan yorumuyla dijital platformlarda yerini alan ‘Acı Veriyor’a Ecem Gündoğdu yönetmenliğinde klip çekildi. Sayan klipte giydiği fuşya tonlarındaki pembe elbisesiyle Barbie’ye benzetildi.



Yaptığı televizyon programları, şarkıları ve dobra tarzıyla gündemden düşmeyen Seda Sayan son dönemde müzik kariyerine ağırlık verdi. Art arda yayınladığı şarkılar ile listelerde başarıdan başarıya koşarken 'Ah Geceler' gibi klasik şarkıları da sosyal medyada viral olmaya devam ediyor.



TikTok ve Instagram gibi platformlarda binlerce kez paylaşılan şarkılarıyla Z kuşağını da yakalayan Seda Sayan gençlerin sesine kulak veriyor. ‘Acı Veriyor’ da Seda Sayan’ın son hitleri gibi gençler arasında popüler olması ve listelerde fırtına gibi esmesi bekleniyor.