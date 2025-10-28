Beklenen Mehdi’de Beklenmedik Gelişme: Bensu Soral Diziden Ayrıldı

TRT tabii platformunun yeni ve iddialı yapımı olan Beklenen Mehdi dizisinin çekimleri hafta sonunda başlayacak. Ancak sete çıkış öncesinde dizide flaş bir gelişme yaşandı. Yapımcılığını İbrahim Elma’nın üstlendiği, Medyafikir Kulübü imzalı projenin başrol kadın oyuncusu değişiyor. Dizinin ana kadın karakterini canlandırması beklenen Bensu Soral, projeden ayrıldı. Bu ayrılık, sektörde beklenmedik bir gelişme olarak değerlendirildi. Dolayısıyla yapım ekibi, yeni bir isim arayışına girdi.



Bensu Soral Şartlarda Anlaşamadı

Beklenen Mehdi dizisinin çekimlerinin Şanlıurfa’da gerçekleştirilmesi planlanıyor. Dizide Alperen Duymaz ile partner olması gündeme gelen Bensu Soral’ın projeden ayrılma nedeni de ortaya çıktı. Soral’ın, yapımcı şirketle şartlarda anlaşamadığı öğrenildi. Bu anlaşmazlık sebebiyle ünlü oyuncu, sete çıkmadan projeden çekilme kararı aldı. Bu durum, dizinin çekim takviminde kısa süreli bir değişikliğe neden olabilir.

Alperen Duymaz’ın Rolü ve Yeni Partner Arayışı

Dizinin başrol erkek oyuncusu Alperen Duymaz, projedeki rolüyle dikkat çekiyor. Duymaz, dizide Özbek asıllı bir istihbaratçı olan Ahrar Zakirov karakterine hayat verecek. Alperen Duymaz’ın partneri olacak Rana adlı başrol kadın karakteri için ise görüşmeler devam ediyor. Yapım ekibi, Bensu Soral’ın ayrılmasıyla boşalan bu önemli rol için yeni bir ismi kadroya katmak üzere titizlikle çalışıyor. Sonuç olarak dizi ekibi, kısa sürede yeni bir anlaşma yapmayı hedefliyor.

Dizinin Senaryo ve Yönetmen Ekibi

Beklenen Mehdi dizisinin yönetmen koltuğunda Aytaç Çiçek oturuyor. Çiçek, daha önceki projeleriyle de adından söz ettirmiş bir isim. Dizinin senaryosunu ise İbrahim Elma, Kemal Çelik ve Pınar Uysal’dan oluşan deneyimli bir ekip kaleme alıyor. Bu üçlü, iddialı projenin hikayesini izleyiciye en iyi şekilde aktarmayı amaçlıyor. TRT tabii’nin bu yeni yapımı, yayınlandığında platformun en dikkat çeken dizilerinden biri olmayı hedefliyor. Yapım, geniş kitlelere ulaşmayı amaçlayan idddialı bir prodüksiyon olarak öne çıkıyor.