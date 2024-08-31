Beklenen haber geldi! Kızıl Goncalar dizisinin izleyenlerine müjde!

"Kızıl Goncalar" Dizisi 2. Sezon Çekimlerine Başladı: Yeni Sezon 30 Eylül'de Başlıyor!

Beklenen haber geldi! Kızıl Goncalar dizisinin izleyenlerine müjde!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-08-2024 18:48

Gold Film’in NOW için çektiği ve ilk sezonuyla büyük ses getiren "Kızıl Goncalar" dizisi, merakla beklenen 2. sezonu için hazırlıklara başladı. Geçen sezona tartışmalı konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla damga vuran dizinin yeni sezon çekimleri bugün itibariyle başladı.

Ömür Atay’ın yönetmenliğini, Şükrü Necati Şahin’in ise senaristliğini üstlendiği dizinin setinde, Sadi Hüdayi karakterine hayat veren Erkan Avcı, eşi Hasna Güneş’i canlandıran Selen Öztürk ve kızları Feyza’yı oynayan Zehra Kelleci'nin sahneleriyle çekimlere start verildi.

İzleyicilerin büyük merakla beklediği "Kızıl Goncalar," 30 Eylül Pazartesi günü 2. sezonuyla ekrana dönmeye hazırlanıyor. Yeni sezonda neler olacağına dair ipuçları şimdiden izleyicileri heyecanlandırırken, dizinin yaratacağı yeni tartışmalar da merak konusu.

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