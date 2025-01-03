Bekir Aksoy yeni yılı ailesiyle dağda karşıladı

Türk televizyonunun sevilen yüzlerinden Bekir Aksoy, yeni yılı ailesiyle birlikte Uludağ’da karşıladı. "Çiçek Taksi", "Doktorlar" ve "Türk Malı" gibi unutulmaz yapımlarda rol alan ünlü oyuncu, eşi Nazife Aksoy ve oğulları Asil ile kış tatilinin keyfini doyasıya çıkardı.

Bekir Aksoy yeni yılı ailesiyle dağda karşıladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-01-2025 12:30

Türkiye’nin gözde kış turizm merkezlerinden Uludağ’da ailece tatil yapmayı tercih eden Aksoy çifti, hem romantik anlar yaşadı hem de yeni yılı sıcacık bir aile ortamında karşıladı. Otelin düzenlediği yılbaşı etkinliğine katılan çift, neşeli halleriyle dikkat çekti.

Nazife Aksoy, şıklığı ve zarif tarzıyla konukların beğenisini toplarken, Bekir Aksoy sempatik tavırlarıyla ilgi odağı oldu. Aile, yeni yıl coşkusunu eğlenceli anılarla taçlandırdı.

Nazife Aksoy, tatilden kareleri sosyal medya hesabında “Kar seven ailesinden sevgiler… Umarım herkesin kendine yolculuk yaptığı, kendini yaşadığı şahane bir yıl olur” notuyla paylaştı.

Bekir Aksoy ise eşi ve oğlunun yer aldığı bir aile fotoğrafını, “Bulutlar çıkamaz senin duygularına. Bazen bulutlar seni taşır. Bazen sen bulutları taşırsın umutlara” notuyla yayınladı.

Samimi paylaşımlarıyla takipçilerinden yoğun ilgi gören çift, hem mutlulukları hem de aile sıcaklıklarıyla 2025’e anlamlı bir başlangıç yaptı

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