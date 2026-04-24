Bekarlığa Veda Gecesinde Neler Oldu? Ayşe Şeyma Keten’den Özel Kareler

İbrahim Selim ile evlilik hazırlığı yapan Ayşe Şeyma Keten bekarlığa veda partisi düzenledi. Ünlü ismin pembe elbiseli paylaşımları sosyal medyada gündem oldu.

Yayın Tarihi : 24-04-2026 12:09

Ünlü oyuncu ve sunucu İbrahim Selim, geçtiğimiz aylarda hayatını birleştirme kararı aldığı sosyal medya fenomeni Ayşe Şeyma Keten ile nikâh masasına oturmaya hazırlanıyor. Çiftin evlilik yolundaki hazırlıkları hız kesmeden devam ederken, gelin adayı Keten’den renkli bir paylaşım geldi. Yaz aylarında gerçekleşmesi beklenen düğün öncesinde Ayşe Şeyma Keten, yakın arkadaş grubuyla bir araya gelerek bekarlığa veda partisi düzenledi.

Aralık Ayında Başlayan Mutlu Yolculuk

İbrahim Selim, birlikteliğini 2025 yılının Aralık ayında kamuoyuna duyurmuştu. İlişkilerini ilan ettikten kısa bir süre sonra sevgilisine evlilik teklifi eden Selim, aldığı "Evet" yanıtıyla mutluluğunu takipçileriyle paylaşmıştı. Ünlü sunucu, yeni bir yolculuğa çıktıklarını belirterek kendilerine eşlik eden herkese teşekkür etmişti. Geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda ise düğün tarihlerine dair ipucu veren Selim, büyük günün yaz aylarında gerçekleşeceğini müjdelemişti.

Bekarlığa Veda Partisinde Renkli Anlar

Düğün hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, Ayşe Şeyma Keten arkadaşları tarafından organize edilen özel bir kutlamada boy gösterdi. Partide pembe renkli ve payetli bir elbise tercih eden Keten, şıklığıyla göz doldurdu. Eğlencenin dozunun bir an olsun düşmediği gecede, başına taktığı duvakla düğün öncesi provasını yapan sosyal medya ünlüsü, doyasıya eğlendi. Gece boyunca dans eden ve arkadaşlarıyla keyifli vakit geçiren Keten, bu anları ölümsüzleştirmeyi de ihmal etmedi.

Sosyal Medyada İlgi Odağı Oldu

Ayşe Şeyma Keten, bekarlığa veda gecesine dair en özel ve eğlenceli anları kendi sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşımlar, ikilinin hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Takipçileri, genç çifte mutluluk dileklerinde bulunurken partinin detayları magazin sayfalarında geniş yer buldu. Yaz düğünü için gün sayan çiftin, organizasyon detayları ise şimdiden merak konusu olmaya başladı.

