Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy’dan Mutlu Haber: Bebek Geliyor

Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, ayrılık iddialarını yalanladı. Ünlü çift, 10 yıllık evliliklerini bebek müjdesiyle taçlandırdı.

Yayın Tarihi : 01-09-2025 09:58

Ayrılık İddialarına Nokta

Bir süredir haklarında boşanma iddiaları çıkan Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, hayranlarını şaşırtan bir açıklama yaptı. Çift, sosyal medya üzerinden paylaştıkları videoyla söylentilere nokta koydu. Ayrılık haberi bekleyen takipçileri, duydukları haber karşısında büyük bir mutluluk yaşadı.

Aşklarını Evlilikle Taçlandırdılar

Dizi setinde tanışarak birbirine aşık olan çift, ilişkilerini kısa sürede evliliğe taşıdı. On yıldır gözlerden uzak, sakin bir yaşam süren Öner ve Fersoy, her zaman birbirlerine duydukları sevgiyi ön planda tuttu. Bu süreçte çift hakkında zaman zaman ayrılık dedikoduları çıksa da, ikili paylaştıkları videoyla gerçeği açıkladı.

Bebek Müjdesi Geldi

Ünlü çift, açıklamalarında ayrılığın aksine bebek beklediklerini duyurdu. Bu haber, hem sanat camiasında hem de hayranları arasında büyük sevinç yarattı. İlk kez anne ve baba olma heyecanı yaşayan çift, mutluluklarını “Başkasına değil bize inanın” sözleriyle pekiştirdi.

“Bize İnanın” Mesajı

Begüm Öner, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Merhabalar herkese, biliyorsunuz 10 yıldır süren bir evliliğimiz var ve bu süreci sevgi ve saygı çerçevesinde sürdürmeye çalıştık. Bugün sizlerle önemli bir paylaşım yapmak istedik. Hakkımızda çıkan iddialara kulak asmayın, bize inanın.”

Mutluluk Paylaştıkça Çoğaldı

Bu samimi açıklama kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Çiftin bebek müjdesi, takipçilerinden yoğun tebrik mesajları aldı. On yıl önce başlayan yolculuklarını şimdi yeni bir hayatla süsleyen Öner ve Fersoy, örnek çiftler arasında yerini sağlamlaştırdı.

Haberin Videosu : Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy’dan Bebek Müjdesi
