Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy Anne-Baba Oldu! İşte Minik "Karya"

Seksenler dizisinin setinde başlayan aşklarını 2015 yılında nikah masasına taşıyan sevilen oyuncu çift Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, hayatlarının en anlamlı gününü yaşadı. 11 yıllık mutlu birlikteliklerini bir bebekle taçlandıran çift, ilk kez ebeveyn olmanın heyecanını yaşıyor.

Hayatlarının En Güzel "Merhaba"sı

Güzel oyuncu Begüm Öner, müjdeli haberi sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla takipçilerine duyurdu. Kız bebek dünyaya getiren Öner, bebeğiyle ilk karesini şu sözlerle paylaştı:

"Hayatımızın en güzel 'Merhaba'sı. Hoş geldin kızımız Karya. Kalbimiz seni beklerken zaten çok sevmişti. Şimdi bütün dünyamız sen..."

İsmiyle Dikkat Çekti: "Karya"

Çiftin kızlarına verdiği Karya ismi, sosyal medyada kısa sürede ilgi odağı oldu. Antik çağda Anadolu'nun güneybatısında (bugünkü Muğla ve çevresi) hüküm süren uygarlıktan adını alan "Karya", özgünlüğüyle takipçilerden tam not aldı.



Ceyhun Fersoy’un Babalık Sevinci

Eşi Begüm Öner’i hamilelik süreci boyunca bir an olsun yalnız bırakmayan Ceyhun Fersoy’un da oldukça heyecanlı olduğu belirtildi. Ünlü oyuncu, kızının dünyaya gelmesiyle birlikte tebrik yağmuruna tutulurken; sanat dünyasından pek çok dostu çiftin bu mutluluğunu paylaştı.