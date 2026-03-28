Bedri Güntay'dan Net Yanıt: "Aile Baskısı İddiaları Gerçeği Yansıtmıyor."

2014 yılında dünyaevine giren ve magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Pelin Karahan ile Bedri Güntay, 12 yıllık evliliklerinde yaşadıkları krizle gündeme gelmişti. Geçtiğimiz ay boşanma kararı aldıkları ve evlerini ayırdıkları öğrenilen çiftten Bedri Güntay, suskunluğunu bozarak "aile baskısı" iddialarına yanıt verdi.

"Pelin Çocuklarımın Annesidir"

Bebek sahilinde bir arkadaşıyla yürüyüş yaparken objektiflere yansıyan Bedri Güntay, ayrılık süreciyle ilgili soruları içtenlikle yanıtladı. Geçtiğimiz günlerde Pelin Karahan ile Milas-Bodrum Havalimanı'nda birlikte görüntülenmelerinin ardından ortaya atılan "barıştılar mı?" iddialarına açıklık getiren Güntay, şu ifadeleri kullandı:

"Biz çocuklarımız ile her yıl Bodrum'a gidiyoruz zaten. Pelin benim çocuklarımın annesidir."

"Aile Baskısı Söz Konusu Olamaz"

Ayrılık haberlerinin ardından, her iki tarafın ailelerinin de arabuluculuk yaptığı ve çifti barıştırmak için baskı kurduğu iddia edilmişti. Güntay, bu iddiaları kesin bir dille yalanlayarak, "Aile baskısı falan yok. Aile baskısı söz konusu olabilir mi?" dedi ve ailelerin kararlarına saygı duyduğunu ima etti.

"İki Çocuk İçin Hassasiyet Bekliyoruz"

Pelin Karahan’ın menajeri, daha önce yaptığı açıklamada boşanma haberlerini doğrulamış ve Ali Demir ile Eyüp Can adındaki iki oğullarının bu süreçten etkilenmemesi için basın mensuplarından hassasiyet ricasında bulunmuştu. Pelin Karahan ise konunun "ailevi bir durum" olduğunu belirterek detay vermekten kaçınmıştı.