Beckham Çiftinden Aşk Şovu! 27 Yıl Sonra Bile Değişmedi

David ve Victoria Beckham yıllardır olduğu gibi bu yaz da aşklarıyla dikkat çekiyor. Genç yaşta başlayan ilişkilerini evlilikle taçlandıran çift aradan geçen 27 yıla rağmen hâlâ birbirlerine ilk günkü gibi bakıyor.

Yoğun geçen kışın ardından soluğu Akdeniz’de alan Beckham ailesi lüks yatlarıyla tatilin keyfini çıkarıyor. Bu kez durakları ise İtalya’nın gözde noktalarından Portofino oldu.

Victoria Poz Verdi David Fotoğrafını Çekti

Portofino’da ailesiyle keyifli bir gün geçiren Victoria Beckham tatil tarzıyla yine göz kamaştırdı. 52 yaşındaki ünlü modacı, uzun ve sırtı açık beyaz dantel elbisesiyle objektiflerin karşısına geçti.

Ama asıl dikkat çeken detay bu pozların arkasındaki isimdi. David Beckham, elindeki fotoğraf makinesiyle eşinin en güzel anlarını tek tek ölümsüzleştirdi. Bir yandan fotoğraf çeken ünlü futbolcunun Victoria’ya hayran hayran bakması da çiftin arasındaki aşkı bir kez daha gözler önüne serdi.

Beckham Ailesi Portofino’da Bir Arada

Beckham ailesi tatilde sadece romantik anlarıyla değil kalabalık aile tablosuyla da dikkat çekti. Çiftin çocuklarından Harper, Cruz ve Cruz’un kız arkadaşı Jackie Apostel de Portofino’daki tatilde aileye eşlik etti.

Aile restoranlarda vakit geçirirken ve sahilde yürüyüş yaparken objektiflere takıldı. Yaz sıcağında serinlemek isteyen Beckham’lar, dondurma ve içecek molası vermeyi de ihmal etmedi.

Aile Fotoğrafında Bir Eksik Vardı

Beckham ailesinin bu keyifli tatilinde gözlerden kaçmayan bir detay da vardı. Çiftin oğulları Romeo bu kez aile fotoğraflarında yer almadı. Brooklyn Beckham’ın yokluğu ise yine dikkat çekti.

Tüm bu detaylara rağmen David ve Victoria’nın birbirlerine olan ilgisi tatilin en çok konuşulan kısmı oldu. Yıllar geçse de çiftin birbirine duyduğu sevgi ve hayranlık hâlâ ilk günkü sıcaklığını koruyor gibi görünüyor.