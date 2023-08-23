Bayram Ettirecek Asgari ücret Zammı 16.000 TL Oldu!

Haziran ayının sonunda asgari ücrete yapılan zam oranı belli oldu. Zam görüşmeleri sonrasında asgari ücret %34 zam alarak 11.402 TL'ye yükseldi. Sonrasında ise memur ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranları merakla beklenirken tüik'in enflasyon rakamlarını açıklaması sonrasında emekli ve memurlar için adeta dönüm noktası oldu. Temmuz ayında açıklanan enflasyon rakamları ile birlikte destek ödemeleri dahil birçok konuda büyük gelişmeler yaşandı. Toplu iş sözleşmeleri de bu kapsamda görüşmeye devam ediliyor. Çeşitli kurum ve kuruluşların sendikalar ile düzenledikleri toplantı kapsamında senelik zam oranları enflasyon artı refah payı olarak belirlenmeye devam ediliyor.

Zaman zaman varılan anlaşmalar kamuoyuna sunuluyor. Geçtiğimiz günlerde yeni bir toplu iş sözleşmesi çalışan personelin yüzünü güldürmüşe benzemekte. Türk işi bağlı Belediye İş Sendikası ve Odunpazarı Belediyesi arasında süre gelen mutabakat sonuçlandı. Varılan sonuç ise çalışanın yüzünü güldürdü. 2023 yılını ilk zam görüşmeleri akabinde belirlenen 6 aylık enflasyon rakamlarına göre ara zam konusu da şekilleniyor. Bu kapsamda ise yeni toplu iş sözleşmeleri personelin maaşına arttı zam olarak yansıyor. Bu gelişmeler ile birlikte yapılan son dakika anlaşmada en düşük asgari ücret 16 bin TL'ye yükselirken sendikaya dahil olan personele de 36 günlük ücret tutarında ikramiye ödemesin yapılacağı onaylandı.

Odunpazarı Belediyesi işçilerine yapılan zam oranı cepleri doldururken imzalanan toplu iş sözleşmesi kapsamında sendikaya dahil olan personele senede 36 günlük maaş tutarında ikramiye ödemesi yapılacağı belirtildi. Yemek yardımı 60 TL olarak açıklanırken günlük 17 TL ise yol yardımı olarak maaşlara eklenecek

Toplu sözleşmeler devam ediyor

Temmuz ayından beri süregelen bu görüşmeler nihayetinde olumlu sonuç ile neticelendirildi. Atılan imzalar sonrasında Odunpazarı Belediyesinin asgari ücreti 16.000 TL'ye çıkartıldı. Bu anlaşmanın diğer belediye sözleşmelerine de öncülük etmesi bekleniyor. Toplu iş sözleşmesi ile alakalı gün gün belediyeler çeşitli açıklamalar yapmaya ve kamuoyunu da bilgilendirmeye devam etmekte. Bu kapsamda belediyenin ya da Sendikanın resmi internet sitesine ya da sosyal medya hesabına girerek varılan mutabakat sonuçlarına ulaşılabilmekte