Batuhan Karacakaya’dan romantik paylaşım! Sevgilisi Sinem Akar güzelliğiyle büyüledi

Sosyal Medyanın Gözdesi Oldular

Paylaşımın ardından Sinem Akar’ın zarif güzelliği ve Batuhan Karacakaya ile uyumu takipçilerden tam not aldı. Çiftin fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, Sinem Akar’ın sosyal medya hesapları da mercek altına alındı.

Survivor Heyecanı Başladı

Öte yandan Survivor 2025 kadrosunda yer alacağı duyurulan Batuhan Karacakaya, yarışma öncesi aşk dolu bu paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Hayranları, başarılı oyuncunun hem parkurlarda hem de özel hayatında yakaladığı mutluluğu takdirle karşıladı.

Karacakaya’nın bu sürpriz paylaşımı, sosyal medyanın gündemine otururken, Sinem Akar’ın da adı sıkça konuşulmaya başladı. Çiftin uyumu ve mutlulukları hayranlarından büyük destek gördü.