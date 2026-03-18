Başörtülü Paylaşım Tartışma Çıkardı! Esra Ezmeci Ayasofya'dan Seslendi

Esra Ezmeci'nin başörtülü fotoğrafları neden eleştirildi? Esra Ezmeci Kadir Gecesi'nde ne paylaştı? Ünlü psikolog Esra Ezmeci'nin Ayasofya Camii'nden paylaştığı kareler ve "reklam" iddialarının detayları haberimizde...

Yayın Tarihi : 18-03-2026 15:32

Sosyal medyada takipçilerinden gelen sıra dışı itiraflara verdiği yanıtlar ve psikolojik tavsiyeleriyle tanınan ünlü psikolog ve sunucu Esra Ezmeci, bu kez manevi bir paylaşımla gündemin ilk sırasına yerleşti. Geçtiğimiz günlerde bir canlı yayında "kalça estetiği" iddialarını yalanlamak için ayağa kalkıp fiziğini sergilemesiyle çok konuşulan Ezmeci, Kadir Gecesi'ni Ayasofya Camii'nde karşıladı.

 "İnanmak Psikolojiyi İyileştirir"

Ayasofya Camii’nin atmosferinden başörtülü karelerini paylaşan Ezmeci, gönderisine ruhsal arınma ve inancın gücü üzerine duygusal bir not ekledi. Paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Kadir Gecesi; sadece bir kandil değil, insan ruhunun yeniden doğduğu gecedir. İnsanın psikolojisini en çok iyileştiren şey; inanmak, teslim olmak ve kalbini Allah’a dayamaktır. Bu mübarek gecede kalbinizdeki tüm ağırlıklar hafiflesin.”

Sosyal Medyada "Eleştiri" Yağmuru

Ezmeci’nin bu kareleri kısa sürede binlerce etkileşim alırken, takipçileri arasında sert bir tartışmanın fitilini ateşledi. Ünlü ismin bu halini beğenenler kadar, samimiyetini sorgulayanların sayısı da bir hayli fazlaydı.

  • "Reklam Yapıyorsun" İddiası: Bazı kullanıcılar, Ezmeci'nin dini değerleri kendi popülaritesi için kullandığını savunarak, "Gösteriş için camiye gidiyorsun", "Her şeyi reklam malzemesi yapmasanız keşke" gibi sert eleştirilerde bulundu.

  • Destek Mesajları: Diğer taraftan birçok takipçisi de "İnancın psikolojiye etkisine değinmesi çok kıymetli", "Maneviyat herkese iyi gelir, çok yakışmış" diyerek ünlü psikoloğa destek verdi.

