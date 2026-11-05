Başkalarının Hayatı Yeni Bölüm Tanıtımı Yayınlandı: Hülya ve Sarp Arasında İntikam Düellosu!

Ay Yapım imzalı Başkalarının Hayatı dizisinin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Hülya ve Sarp'ın intikam düellosu Cumartesi akşamına damga vuracak.

Başkalarının Hayatı Yeni Bölüm Tanıtımı Yayınlandı: Hülya ve Sarp Arasında İntikam Düellosu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-11-2026 16:58

Ay Yapım imzalı, STAR ekranından ilgiyle izlenen “Başkalarının Hayatı”nın bu Cumartesi günü yayınlanacak bölümünden yeni tanıtım izleyiciyle buluştu.

Hülya Yakın Takipte!

Yayınlanan tanıtımda; Neslihan’ın, Hülya’ya yaptığı suçlamalar Fikret’i harekete geçiriyor. Hülya’nın geçmişte Erim’le ilişkisi olduğundan şüphelenen Fikret,  Hülya’yı takip ettirmeye başlıyor. Hülya ile annesi Nermin arasında ipler gerilirken Salih ise saldırıya uğruyor. Neslihan ve Erim’in gözlerden uzak buluşması ile yaşanacaklar merak uyandırırken; Hülya ve Sarp’ın birbirlerine meydan okuduğu anlar tansiyonu yükseltiyor.  

Hülya'dan Sarp'a Şok Sözler

Sarp’ın, Neslihan’la yakınlaşmasını hazmedemeyen Hülya, Sarp’ı evden göndereceğini yüzüne vuruyor. Sarp’ın “hayattan böyle intikam alınmaz” uyarısı üzerine; Hülya’nın “nasıl alınır; aşık olduğun kadının evine başkasıyla evlenip girerek mi alınır!” sözleri yeni bölüme dair heyecanı zirveye taşıyor...

Senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt’un, yönetmenliğini Burak Müjdeci’nin üstlendiği “Başkalarının Hayatı”,  her Cumartesi saat 20:00’de STAR’da ekrana geliyor.

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