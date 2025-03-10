“Başka Bir Gün”e yeni karakter Zülfü geliyor

ATV’nin perşembe akşamları ekrana gelen ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizisi Başka Bir Gün, hikâyesine yeni bir karakter dahil ediyor. Ezgi Mola, Salih Bademci ve Berkay Ateş’in başrollerini paylaştığı dizide tansiyon her geçen gün yükselirken, başarılı oyuncu Osman Sonant da ekibe katılıyor.

Ay Yapım imzalı dizide Osman Sonant, Zülfü karakterine hayat verecek. 7. bölümde seyirci karşısına çıkacak olan Sonant, Deniz’in (Merve Ateş) ölen arkadaşı Selin’in babası olarak izleyicilere duygu dolu anlar yaşatacak. Usta oyuncunun diziye 3 bölüm boyunca konuk olacağı öğrenildi.

Başka Bir Gün sonrası Osman Sonant, çekimleri ertelenen ve nisan ayında sete çıkması planlanan Bir Ruh Macerası dizisinde Bülent Oran karakteriyle izleyiciyle buluşacak. Heyecanla beklenen yeni bölümler, Başka Bir Gün hayranlarını ekran başına kilitlemeye devam edecek