‘Başka Bir Gün’den yeni tanıtım yayınlandı

Ay Yapım’ın Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer, Şükran Ovalı ve Avni Yalçın gibi birçok önemli ismi kadrosunda buluşturan yeni dizisi ‘Başka Bir Gün’ün perşembe günü atv’de yayınlanacak 2. bölümünden yeni tanıtım paylaşıldı. Sürükleyici hikayesiyle merak uyandıran dizide bu hafta Nehir için zorlu bir süreç başlıyor.



Ay Yapım imzasıyla ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı’nın kaleme aldığı, Çağrı Bayrak’ın yönetmen koltuğunda oturduğu yeni dizi ‘Başka Bir Gün’ perşembe akşamı 2. bölümüyle ekranlara gelecek. Kadrosunda Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Şükran Ovalı, Onur Bilge, Elçin Afacan, Melisa Doğu, Özlem Öçalmaz, Ezgi Çelik, Merve Ateş ile usta oyuncular Nur Sürer, Avni Yalçın ve Meral Çetinkaya gibi önemli isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölümünden 2. tanıtım paylaşıldı.

Galler yapımı BBC'nin sevilen dizisinin uyarlaması olan ‘Başka Bir Gün’ün tanıtımında ortadan bir anda kaybolan kocası Serdar’la ilgili araştırma yapan Nehir, bulduğu DNA raporu, peruk ve sahte kimlikten sonra büyük şaşkınlık yaşıyor. Serdar’ın ne sakladığını bulmaya çalışan Nehir, duydukları karşısında yıkılıyor.

Sürükleyici ve gizem dolu hikayesiyle ‘Başka Bir Gün’ her Perşembe saat 20.00’de ATV’de...