'Başka Bir Gün' dizisine sürpriz transfer!

atv’nin yeni dizisi "Başka Bir Gün", izleyicilerden aldığı olumlu geri dönüşlerle yoluna iddialı bir şekilde devam ediyor. Ay Yapım imzalı dizinin başrollerinde Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer, Şükran Ovalı ve Avni Yalçın gibi güçlü isimler yer alıyor.

Geçtiğimiz hafta ekran macerasına başlayan dizinin bu akşam yayınlanacak yeni bölümüne başarılı oyuncu Melisa Doğu dahil oluyor. Daha önce "Yasak Elma" dizisinde sergilediği performansla adından söz ettiren Doğu, "Başka Bir Gün" dizisinde Suzan karakterine hayat verecek.

Ezgi Mola’nın Karakteriyle Bağlantılı Bir Hikâye

Melisa Doğu’nun canlandıracağı Suzan karakterinin Ezgi Mola'nın oynadığı Nehir ile nasıl bir bağ kuracağı merak konusu. Daha önce oynadığı rollerden farklı bir karakterle ekrana gelecek olan Melisa Doğu, dizinin hikâyesine yeni bir soluk getirecek.

Tiyatro Sahnesinde de Parlıyor

Öte yandan Melisa Doğu, bu sezon Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde sahnelenen ve Enis Arıkan’ın başrolünü üstlendiği "Hayalperest" oyununda da rol alıyor. Oyunda, Enis Arıkan’ın annesinin gençliğini canlandıran Doğu, hem sahnede hem de ekranda başarılı performanslarıyla dikkat çekiyor.

"Başka Bir Gün" dizisinin yeni bölümü bu akşam atv ekranlarında olacak!